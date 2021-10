El Ayuntamiento aprueba contratar a 65 controladores para las dos próximas fiestas de los Patios

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado el pliego con el que se contratará el servicio de controladores de la Fiesta de los Patios de 2022 y 2023, en las que se empleará a 65 personas en cada edición, con un valor estimado del contrato para los dos años de 357.381 euros.

Así, según el pliego del contrato, el servicio de controladores tiene como objetivo el control de acceso e información en los patios participantes del Concurso Municipal de Patios para los años 2022-2023 de la Delegación de Promoción del Ayuntamiento de Córdoba.

En cada edición se contratará a 65 controladores, que trabajarán durante 13 días en el concurso de 2022 y 14 días en el de 2023, en ambos casos por un valor de 16 euros la hora, según establece el pliego. El horario del servicio será en los turnos de mañana -desde las 11:00 a 14:00- y por la tarde de 18:00 a 22:00-, todos los días del concurso.

El objeto del servicio es la prestación de funciones de control de acceso e información a los/as visitantes de los patios admitidos al Concurso Municipal de Patios Cordobeses en los términos que se exponen, como el control de acceso a los patios participantes del Concurso, respetando en cada uno de ellos el aforo máximo que le asignará el Ayuntamiento; atendiendo a la situación sanitaria, y en el caso de ser necesario: medición de la temperatura corporal a cada visitante y control del uso obligatorio de mascarillas e hidrogel, así como cualquier otra medida sanitaria que fuese necesaria y/o recomendable; información básica sobre lugares y sitios de interés de la ciudad; y el traslado de posibles incidencias detectadas a la Delegación de Promoción; resumen diario de afluencia por patio y ruta y de incidencias destacables.

Asimismo, habrán de hacer una memoria final evaluativa con datos estadísticos, según muestras representativas, que contengan al menos la siguiente información de las personas visitantes de los patios: sexo, lugar de procedencia y franja de edad. La elaboración de muestreos se deberá realizar en momentos de menor asistencia de público, de manera que no se retrase la fluidez en las visitas ni se alargue la espera para acceder a los patios. El contar con este dossier favorece la resolución de problemas y la incorporación de mejoras en siguientes ediciones del Concurso Municipal de Patios.

La empresa adjudicataria deberá contratar como controladores a personas que "acrediten formación en las labores a desempeñar, lo que repercutirá en una mayor calidad del servicio, así como se valorará, como mejora a la oferta, que el personal hable correctamente un idioma distinto del español (inglés, francés, alemán, árabe o chino)".

