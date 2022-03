El Ayuntamiento aplaza dos meses el pago del IBI

El delegado de Hacienda en el Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes, ha informado este miércoles de la prórroga que el Ayuntamiento da para el pago del IBI de bienes urbanos, rústicos y de naturaleza especial. Con esta medida pretenden “aliviar” la situación de las familias cordobesas que se está viendo agravada por el encarecimiento de los servicios.

De esta manera, la delegación ha solicitado con carácter urgente la publicación de esta modificación en el Boletín Oficial de la Provincia. Se ha establecido que las fechas del ejercicio 2022 previstos del 5 de abril al 7 de junio se prolonguen hasta el 3 de junio con fecha de fin de voluntaria el 5 de agosto del mismo año. La modificación del plazo afecta tanto al pago del IBI de bienes de naturaleza urbana, rústica y de características especiales, que según ha detallado Fuentes son “empresas, aeropuerto y empresas de energía eléctrica”.

Esta es “una medida de flexibilización de recaudación de los tributos locales para aliviar la presión que tienen los cordobeses en momentos muy difíciles”. Con esta se contribuye a “aliviar la carga” que la población cordobesa está sufriendo “por el incremento de los precios en general y de la factura energética en particular” que “innegablemente” comportan mayores dificultades en el pago de las deudas tributarias.

Según ha detallado Fuentes, estos impuestos son el 33% del presupuesto de ingresos del Ayuntamiento. Estos tienen una estimación para 2022 de 2.742.700 euros en bienes de naturaleza rústica; 75.085.000 euros el IBI urbano que supone “el mayor impuesto municipal” y el impuesto de características especiales con 610.750 euros. En total, 78.500.000 de euros del que aplazan el pago en dos meses. El delegado ha manifestado que tras el cálculo con tesorería, y la evaluación del calendario de pagos, el pico de tesorería da la posibilidad de atrasar los pagos.

Por otra parte, ha manifestado su preocupación con la situación derivada de los problemas que muchas familias están teniendo con la factura energética; “hay gente que no llega a final de mes y no sabemos si se van a cubrir las expectativas en reparto de materiales de primera necesidad”. Una situación que “a muchas familias las tiene amargadas”.

Esta medida a la que también se acogieron hace dos años debido a la pandemia de la covid-19, ha asegurado que “producirá un efecto en todo caso beneficioso para contribuyentes en las actuales circunstancias” sociales y económicas.

