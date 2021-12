El Ayuntamiento adapta el impuesto de plusvalías a las nuevas ordenanzas fiscales de 2022

La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba le ha dado el visto bueno este martes al expediente para la renovación de las ordenanzas fiscales y tasas municipales que tienen que regir durante el año 2022. La comisión ha avalado lo que ya se aprobó en el Pleno del pasado mes de octubre, pero con una salvedad. Entonces, el Tribunal Constitucional aún no había anulado el impuesto municipal de plusvalías.

Ahora, el Ayuntamiento ha adaptado el impuesto a la disposición transitoria aprobada por el Ayuntamiento. Es decir, hasta que las ordenanzas fiscales y tasas municipales de 2022 no estén en vigor no se podrá volver a cobrar este impuesto. Por tanto, desde octubre hasta que no se aprueben definitivamente las ordenanzas fiscales, los cordobeses que vendan una vivienda más cara de lo que le costó se ahorrarán el pago de este impuesto.

Fuentes ha calculado que la adaptación supondrá una merma de un 35%, aproximadamente, en la recaudación municipal prevista con este impuesto. No obstante, en la propuesta de ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio no se ha previsto ninguna reforma para atenuar esta caída de ingresos.

Por tanto, las ordenanzas y tasas municipales siguen siendo las mismas que las que aprobó el Pleno de octubre. En impuestos se prevé una reducción media de un 1,5% y en tasas de un 0,5%, que haría un descenso previsto del 2%, según los cálculos del Ayuntamiento.

Además, se reducen al mínimo los supuestos por los que los ciudadanos pagarán el impuesto de plusvalía mortis causa. Es decir, en caso de herencia, pagar lo mínimo posible al Ayuntamiento por los inmuebles recibidos. En el caso de Córdoba, hasta hoy estaba activa una bonificación del 95% para familiares directos que hayan vivido en la vivienda de la persona fallecida durante los dos años previos a su muerte y que vayan a vivir en el inmueble en los dos años siguientes al deceso.

Ahora, con la nueva modificación esos requisitos de periodo de residencia desaparecen, de forma que no habrá que justificar la vinculación con el inmueble heredado. Asimismo, se equipara la figura del cónyuge a la pareja de hecho, que podrá bonificarse el 95% de la plusvalía en caso de herencia en Córdoba. Por último, se extiende esta bonificación del 95% a los locales y negocios, aunque, en este caso, sí que incluye condiciones. Es decir, si heredas el negocio y el local donde se asienta, solo podrás bonificarte el 95% de la plusvalía si mantienes la actividad económica en dicho espacio durante los siguientes cinco años.