El Ayuntamiento achaca a "falta de efectivos" y "personal no especializado" el retraso en la limpieza de alcorques

A finales de marzo, el Ayuntamiento anunció que desde la unidad de Parques y Jardines y la empresa municipal Sadeco se limpiarían de malas hierbas en ocho semanas los 50.000 alcorques de la capital. Superado ese plazo, el trabajo no se ha completado aún y el gobierno municipal lo achaca a "un ritmo no esperado" del trabajo desarrollado por "quizás falta de efectivos" y "personal no especializado" que lleva a cabo esta tarea.

Así lo ha explicado a este periódico el teniente de alcalde de Infraestructuras, David Dorado, quien ha asumido que "hemos visto que no se ha llegado" a tiempo para concluir en la fecha prevista estos trabajos y que hay "todavía tareas pendientes que se están llevando a cabo. Seguimos trabajando".

Según el plazo previsto cuando comenzó la limpieza de malas hierbas en los alcorques de la capital, esta tarea debería haber concluido a mediados del mes de mayo, pero aún no lo ha hecho. "Ha habido un retraso, quizás por falta de efectivos por parte de la empresa", ha afirmado. "Los rendimientos no han sido los esperados", ha asumido. "Hay que tener en cuenta que el personal no estaba especializado en este tipo de labores", ha indicado.

Dorado ha querido insistir en que los trabajos prosiguen actualmente -"seguimos trabajando y no se han dejado paradas esas labores"-, en una coordinación entre Parques y Jardines y Sadeco, empresa municipal que ha servido de apoyo "dada las limitaciones de personal que tiene Parques y Jardines. No se ha llegado en el plazo que hubiéramos deseado, pero seguimos trabajando".

Ahora, preguntado sobre el plazo que realmente se prevé para concluir con estas labores de eliminación de las malas hierbas, Dorado no ha querido precisar ahora una nueva fecha. "No voy a dar plazos" y ha reiterado que el trabajo continúa por las zonas sobre las que el Consisorio ha recibido demandas al respecto.