El Ayuntamiento prevé limpiar en 8 semanas las malas hierbas de los 50.000 alcorques de la ciudad

La Delegación de Parques y Jardines junto con la empresa municipal Sadeco han comenzado a limpiar todos los alcorques que se extienden por la ciudad con el objetivo de eliminar las malas hierbas que crecen durante la primavera. Las previsiones del teniente de alcalde de Infraestructuras, Medio Ambiente y Sostenibilidad del Consistorio, David Dorado es que este trabajo, que se hará una vez al año, finalice en las próximas ocho semanas.

Dorado ha recordado que, hasta 2017, el Ayuntamiento limpiaba los alcorques mediante el uso de un herbicida que contenía un producto cancerígeno y tóxico tanto para las personas como para los animales: el glifosato. Mediante un acuerdo, el Pleno llevó a la prohibición de este tipo de productos dado su peligrosidad para la salud.

Así, la limpieza de los alcorques, unos 50.000, se está realizando de manera manual. En ella están trabajando un total de 22 personas, repartidas en seis equipos. Según ha explicado Dorado, se ha empezado "por el Campo de La Verdad hacia Villarrubia y el centro y luego se procederá a empezar desde Santa Marina y Cercadilla hacia el norte de la ciudad".

La limpieza manual y sin productos permite que no se dañen los árboles aunque Dorado ha reconocido que es más costosa y más complicada. Además, ha asegurado que este desbroce no ha comenzado antes "porque habría salido de nuevo" ante el aumento de las temperaturas. "Hemos tardado para que las hierbas alcanzaran una altura que no se pudiera soportar para que con una pasada" no se produjera el nacimiento de más maleza. Cabe señalar que concejales socialistas ya habían denunciado el estado de "dejadez" en relación al mantenimiento de acerados y alcorques en el que se encuentra la ciudad.