Aucorsa recibirá casi un millón de euros del Gobierno para financiar los descuentos

La empresa municipal de autobuses de Córdoba Aucorsa percibirá un total de 969.748,85 euros por parte del Gobierno central para financiar la rebaja de los billetes y abonos. El Ejecutivo ha arbitrado esta propuesta para compensar la rebaja que se aprobó en verano, con el objetivo de fomentar el uso del transporte público ante el encarecimiento del precio de los combustibles.

La ayuda se fija sobre el 8,5% de los ingresos previstos por Aucorsa durante el periodo en el que durará esta medida. Este Real Decreto se aprobó hasta el 31 de diciembre aunque se prorrogará. Así, se calcula que solo en billetes de autobús Aucorsa generará un beneficio de 11,4 millones de euros.

Los bonos donde se aplica esta rebaja son: La tarjeta Bono-Bus Ordinario; la tarjeta Bono-Bus Estudiante; Tarjeta Bono-Bus Familia Numerosa, la Tarjeta 30 días; Tarjeta Joven y la Tarjeta Pensionista.

En este caso, con el Bono-Bus Ordinario el coste por viaje han pasado de ser 0,72 a 0,36 céntimos; en el caso de quien posea la tarjeta de estudiante puede realizar el viaje a 0,29 ya que el coste habitual es de 0,58. Para las familias numerosas el precio por trayecto ha dejado de pagarse a 0,64 para hacerlo a 0,32. Asimismo, el bono que sirve para 30 días consecutivos, a partir del primer día de uso, se rebaja a 16,5 euros.

Además, la tarjeta para jóvenes -menores de 31 años- que también podrá ser utilizada durante los 30 días posteriores a desde su activación y que actualmente tiene un precio de 28 euros, ha pasado a costar 14. La tarifa para el viaje de los más mayores también se rebajó, los pensionistas pasaron a pagar 0,72 a 0,36 - si el trayecto se realiza antes de las 9:00-; o 0,50 (a diferencia del euro que se paga actualmente) para la activación de cada mes, y tras la cual pueden viajar ilimitadamente durante el mes en curso a partir de las 9:00.

El descuento ha provocado un aumento de hasta el 50% en los viajes en Aucorsa, según ha comprobado la propia compañía de autobuses municipales.

