La Asociación de Vecinos Puente Romano dice que el solar junto al C3A “ya se ha usado como aparcamiento”

La Asociación de Vecinos Puente Romano ha mostrado públicamente su apoyo a “la limpieza que se está realizando en la parcela existente junto al C3A”, una zona con valor ecológico para el meandro del Guadalquivir en la que Urbanismo proyecta hacer un parking para residentes. En un comunicado, han afirmado que “no es la primera vez que se limpia este solar” y “recuerda que, incluso sin autorización municipal, esta parcela se ha utilizado como aparcamiento”.

“Si no se limpiara, seguro que se criticaría al Gobierno Municipal por el peligro que el abandono del solar conlleva para los vecinos. Posibilidades de incendios, mosquitos, garrapatas, etcétera”, dice este asociación, que solicita a las administraciones que sean “valientes y que, guardando equilibrios y racionalidad, procedan a la limpieza de alcorques y del río”. “No podemos mantener un río taponado ya que, sin la sensatez necesaria, al final seremos absorbidos por los matorrales y animales, siendo estos los que después nos pongan como especie protegida”, señalan.

Además, a diferencia de la Asociación Vecinal Guadalquivir del Campo de la Verdad y Fray Albino, que dice que no se ha avisado del proyecto, Puente Romano asegura que, en la comparecencia del responsable de Presidencia, Seguridad y Movilidad en el Consejo de Distrito Sur, se adelantó la adecuación de este solar como aparcamiento y hace pocos días salió la adjudicación del mismo para las obras por un importe de 39.000 euros aproximadamente.

“Esta asociación considera residentes a todos los vecinos y vecinas del distrito 14009, de forma que cualquiera pueda aparcar dentro de estos espacios reservados para residentes. La solución para el aparcamiento de todo el Campo de la Verdad la tenemos con independencia de que sea regular o mejor”, apostillan al respecto.

Asimismo, reiteran su rechazo a ser “el colchón de aparcamiento de Córdoba” y piden que se aprovechen solares para construir un Centro de Interpretación de la Secunda, el Museo de Bellas Artes, tan reivindicado por esta asociación“ y zonas verdes para donde no se tienen, como en la zona alta de Fray Albino o la Plaza Colonia Patricia.

“En definitiva, es cierto que falta comunicación con los movimientos de la Participación Ciudadana, es verdad que este gobierno ejecuta obras sin contar con nadie, actuando de forma unilateral. Pero, si son buenas para el barrio, bienvenidas sean. Nosotros les criticamos las formas, pues muchas veces los conflictos se generan más por las formas que por el fondo”, zanja el comunicado.

Además, también envía un recado a la otra asociación vecinal que se ha mostrado en contra del proyecto: “La Asociación de Vecinos Puente Romano desde su fundación en enero de 1988, ha sido y es una asociación que, con independencia de las posiciones políticas de cada componente de la Junta Directiva, antepone la defensa de nuestra zona y la de nuestros vecinos venga las mejoras de donde vengan. Jamás nos posicionamos en contra de cualquier avance porque el gobierno municipal de turno no coincida con el color que nos guste. Es más, quien quiera hacer política que se dedique a la política, sobre todo para no perjudicar al Movimiento Ciudadano. El movimiento vecinal no puede dar la imagen de que, si gobiernan los míos, nos quedamos aletargados y, de lo contrario, calle, calle y calle. Eso los vecinos y vecinas también lo tienen en cuenta”, indican.