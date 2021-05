Alcántara, al dimitir: "Me voy por coherencia política. Los cargos públicos debemos ser ejemplares"

El concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba, Juan Alcántara, ha presentado su renuncia al acta después de haber sido detenido el martes pasado para notificarle el juez la sentencia que le condena por una delito leve de apropiación indebida por coger 110 euros de un cajero, que devolvió posteriormente ante la Policía, pero cuando ya había sido denunciado. La notificación de la sentencia y la citación al juzgado no llegó a sus manos, ha asegurado, y finalmente el juez le impuso una multa de 210 euros que ya han sido abonados. Este jueves, ante los medios de comunicación, Alcántara ha explicado los hechos y ha confirmado su dimisión, consensuada con su partido: "Todos en la vida cometemos errores y todos tenemos derecho también a rectificar y a seguir adelante", ha dicho, para argumentar su salida "por coherencia y firmeza con mi idea de lo que significa la política".

En su intervención ante la prensa, un día después de que la dirección de Podemos Andalucía ya avanzara su dimisión de manera consensuada con el propio Alcántara según ha explicado, el ya exconcejal ha pedido "disculpas" y ha argumentado su renuncia al acta de edil "por coherencia y firmeza con mis ideas de lo que sifnifica la política. Debo apelar a mi responsabilidad personal y política. Como yo entiendo la política, los cargos públicos debemos ser ejemplares en lo que hacemos a diario". Ha dicho que informó a su formación en "la misma tarde que conocí la sentencia".

Juan Alcántara ha calificado como "pequeño error mío totalmente involuntario y subsanado ya" lo ocurrido, que "aunque no tenga nada que ver con el Ayuntamiento, sí constitutye el motivo ético para presentar mi dimisión como concejal del Ayuntamiento. Nadie me ha forzado a tomar esta decisión, nadie se ha puesto en contra de esta decisión que yo he tomado", ha asegurado. Y en referencia al listón puesto para dimitir de un cargo público, ha precisado que "yo lo pongo con hechos, no con palabras", al decidir abandonar el Ayuntamiento.

En ese sentido, ha señalado el apoyo de sus compañeros de Podemos Córdoba, así como de la dirección andaluza del partido, pero ha reiterado que la decisión de presentar su dimisión ha sido suya, en primer lugar: "Yo era la primera persona interesada en ello, por mi integridad personal, era el primero que quería dimitir".

El exedil ha expresado su "orgullo" por haber trabajado en este mandato municipal "por la ciudad y los cordobeses, en dos años muy intensos" y ha señalado que seguirá en Podemos, en clave interna y con responsabilidades en el partido. La formación morada está ahora en contacto con las personas que ocupaban los siguientes lugares en la lista de las elecciones municipales, para ver quién será el sustituto de Alcántara en el Ayuntamiento. La número 3 en la lista, que es la llamada en primer lugar para ocupar el acta de concejal, es Ana Mercedes Muñoz Casado.

Alcántara ha agradecido a sus compañeros, el resto de grupos políticos, los colectivos ciudadanos y la sociedad, la colaboración prestada en este tiempo en el Ayuntamiento, además de pedir disculpas a su familia y agradecer también su apoyo en estos días.

Requerimiento judicial y multa abonada

Este mismo miércoles, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado a los periodistas que el Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba condenó al concejal al pago de una multa en sentencia dictada el día 15 de junio de 2020 por la comisión de un delito leve de apropiación indebida.

La sentencia, explica el alto tribunal, "adquirió firmeza, tras lo que se abrió la correspondiente ejecutoria y se citó en dos ocasiones al referido concejal para requerirle el pago de la multa". Sin embargo, éste no compareció en "ninguna de las dos citaciones judiciales".

Por todo ello, "la juez, con el informe favorable de la Fiscalía, ordenó su busca y captura para practicar la diligencia de requerimiento de pago, lo que motivó su detención en el día de ayer y su puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número 3, en funciones de guardia, quien lo dejó en libertad tras efectuar dicho requerimiento", explican desde el TSJA.

Además, este organismo señala que el concejal ya ha abonado la multa impuesta por Instrucción 1, que asciende a 210 euros.