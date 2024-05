El alcalde ve “razonable” que la Junta cobre entrada en enclaves como Medina Azahara

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha calificado de “razonable” que la Junta de Andalucía vaya a establecer una normativa por la que pase a cobrar entrada en enclaves culturales como el conjunto arqueológico de Medina Azahara, en la capital cordobesa.

Bellido se ha referido, a preguntas de la prensa, a la decisión de la Junta de Andalucía de cobrar entrada en museos, yacimientos y enclaves culturales de titularidad o gestión de la administración autonómica. Este cobro se argumenta desde el Gobierno andaluz en que “las necesidades de inversión de los museos y conjuntos arqueológicos y monumentales gestionados por la Junta de Andalucía, son muy numerosas y de ahí que se pretendan atender de la manera más eficaz y eficiente posible con la recaudación que se obtenga del precio público que va a ser modificado”, como avanzó este periódico.

Preguntado sobre ello, el alcalde de Córdoba ha señalado que ve “razonable” que la Junta vaya a cobrar entrada, como se hace, ha recordado, en los museos municipales que dependen del Ayuntamiento. “Los servicios públicos tienen un coste, el mantener un museo y no digo ya un conjunto arqueológico como Medina Azahara”, ha dicho para explicar que todo ello se financia con recursos propios de la administración y, en parte, con la recaudación de las entradas que pagan los visitantes.

“Yo entiendo que igual que pasa con los museos municipales, es razonable que la Junta de Andalucía quiera empezar a financiar parte de esos enclaves con entradas”. Y, ha añadido, “dotarlos de valor” con ese precio por entrada. En su opinión, “muchas veces si no ponemos un precio a las cosas y son gratis, parece que no valen nada literalmente y no se les dota del valor que tienen”.

Por ello, ha asegurado, “no está de más que ese valor se repercuta con una entrada que creo no va a ser muy alta, con una pequeña entrada que se aporte cuando se quiera visitar”, ha dicho poniendo como ejemplo “el valor de cultural, patrimonial, arqueológico de Medina Azahara, que es Patrimonio de la Humanidad”.