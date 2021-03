El alcalde espera que el PSOE tome "una decisión" ante la investigación de la Fiscalía a Ambrosio

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, espera que el PSOE resuelva "cuanto antes" la situación "grave" sobre la portavoz del partido en el Ayuntamiento, Isabel Ambrosio, ante la investigación sobre ella y su marido por la supuesta comisión de un delito contra la ordenación del territorio al realizar obras en una vivienda de su propiedad presuntamente ocupando espacio de una vía pecuaria, la Cañada Real Soriana.

En declaraciones a los periodistas, el primer edil ha apuntado que "hay una investigación muy avanzada de la Fiscalía, que parece que puede determinar la existencia de responsabilidades", a la vez que se ha mostrado "muy preocupado", porque "no me gusta que una exalcaldesa de todos los cordobeses se vea implicada en este tipo de situaciones".

A su juicio, "no es bueno para nadie, ni para la ciudad, ni para la actual Corporación, ni para el nombre de la propia ciudad", por lo que espera que "cuanto antes el PSOE resuelva esta situación con una decisión, que es inevitable, para seguir pudiendo negociar y tener una interlocución válida con el principal partido de la oposición, porque hay muchos asuntos que gestionar", como la base logística y los presupuestos municipales, entre otros aspectos citados.

Y es que, según ha resaltado el regidor, "igual que necesita el gobierno estabilidad, también se necesita que el principal partido de la oposición la tenga y pueda ser objeto de un diálogo fluido entre gobierno y oposición".

Mientras, el portavoz del PP en el Consistorio, Miguel Ángel Torrico, ha tildado el asunto de "grave" que "no puede escudarse en que todo ha sido un gran error porque ese argumento no vale cuando hace muy pocas fechas se estaba comparando una irregularidad administrativa provocada por un error con una situación que devino, no sólo en la exigencia de responsabilidades por parte de la portavoz, sino en asumirla por parte de la concejal afectada", en este caso Eva Timoteo.

Según ha expuesto, "es un proceso judicial penal, de unas diligencias judiciales impulsadas por la Fiscalía", a la vez que "hay organismos oficiales, como el propio Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación que ha emitido informes al respecto".

Petición del informe de Diputación

En este caso, en calidad de diputado provincial, Torrico ha adelantado que este jueves han presentado en el registro de la Diputación la solicitud del informe del citado servicio "para conocer los hechos en lo que afecta a la administración provincial".

En su opinión, "no es comparable esta situación muy grave con otras anteriores", porque en la situación de Eva Timoteo "ni siquiera de lejos tenía circunstancia judicial, ni procedimiento judicial en marcha, ni investigación, ni repercusión penal".

Por tanto, ha manifestado que ante esa circunstancia, la misma portavoz del PSOE "puso el listón ético y político muy alto", con lo cual le ha pedido "coherencia" a ella y a "sus socios de antiguo gobierno y ahora en la oposición, IU y Podemos, y que mantengan el mismo nivel de exigencia", además de "asumir la responsabilidad, en principio puramente política, por estas acusaciones".

Asimismo, el edil del PP ha cuestionado que Ambrosio aluda a "un silencio administrativo positivo del Consistorio de Obejo en materia urbanística" a la hora de ejecutar la obra, "porque no sólo se habla de una infracción urbanística, que se resuelve en el ámbito administrativo, sino de un posible y presunto delito urbanístico por atentar contra un dominio público", ha enfatizado.

De este modo, considera que "la portavoz de PSOE tiene mucho más que aclarar sobre todo lo relacionado con esta situación y más de lo que ha apuntado" en su rueda de prensa, de ahí que le haya preguntado "si está dispuesta a ahorrarse dos semanas de desgaste de la oposición municipal y de la política cordobesa en general".

Así, Torrico le ha pedido que "no sólo dé explicaciones íntegras sobre todos los hechos" y que "se aplique el mismo listón de exigencia de responsabilidad política que ella misma pedía a otra concejal hace pocos días", todo ello "con lo que ya se conoce a día de hoy, independientemente de lo que se pueda conocer en los próximos días", ha apostillado.