El alcalde se da tres años para el nuevo plan urbanístico que ponga fin a la alegalidad de las parcelaciones

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, en compañía de la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha anunciado este lunes la constitución de la mesa técnica del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (Pgom). Tras veinte años de vigencia del plan anterior, se reconoce la necesidad de abordar nuevas realidades y desafíos urbanísticos. El regidor se ha dado tres años para la redacción de un plan que supere al PGOU actual y que ponga una especie de punto y final para el gran problema que ha sacudido al urbanismo cordobés en las últimas décadas: el parcelismo.

“El Pgom es lo que queremos que nos sirva para abordar una realidad que hay en la ciudad de Córdoba, una realidad, insisto, de la historia más reciente, pero que habla de decenas de urbanizaciones que ahora mismo están en suelos donde no pueden seguir creciendo, donde no les podemos dotar de servicios básicos”, explicó el regidor. “Y, además del trabajo que ya estamos haciendo en la Oficina del Territorio y en la Gerencia Municipal de Urbanismo, el Pgom nos debe servir para ordenar urbanísticamente qué hacer, cómo facilitar que esos suelos se incorporen como suelo, como cualquier otro barrio, a la ciudad de Córdoba y puedan tener esos cordobeses y esas cordobesas también servicios básicos. Esto es lo que hoy comienza”, desgranó.

José María Bellido, alcalde de la ciudad, señaló la importancia de construir una Córdoba más verde, amable y sostenible, haciendo especial hincapié en el desarrollo del anillo verde como protagonista de esta transformación. Además, destacó la necesidad de generar más oportunidades de empleo y de inversión, enfocándose en la creación de suelo logístico e industrial para impulsar el crecimiento económico de la ciudad.

Por su parte, la consejera de Fomento destacó la colaboración entre instituciones como clave para el progreso de la ciudad, reafirmando el compromiso de la Junta de Andalucía en este proyecto. Asimismo, anunció que el proyecto de la Ronda Norte será presentado a los vecinos esta semana, marcando así un paso importante en la mejora de la movilidad urbana.

En cuanto al desarrollo del Pgom, se enfatizó la importancia de seguir un procedimiento ordenado y participativo, con la meta de tener el plan aprobado en un plazo máximo de tres años. Se prevé que este proceso incluya diversas fases técnicas y de participación ciudadana, con el objetivo de garantizar una planificación urbana que responda a las necesidades y demandas de los cordobeses.

