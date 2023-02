El alcalde comparecerá en el Debate del Estado de la Ciudad a finales de febrero o principios de marzo

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), comparecerá en el Debate del Estado de la Ciudad a finales del mes de febrero o principios de marzo, tras abordarlo este lunes en la Junta de Portavoces después de pedirlo parte de la oposición.

En una rueda de prensa, el delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, ha explicado que “no suele ser costumbre celebrar el último año de mandato, en período electoral, ese debate”, pero “ante la petición de los grupos y que siempre es bueno debatir y contrastar opiniones e ideas sobre Córdoba, el alcalde va a convocar ese Debate del Estado de la Ciudad, en fecha por determinar”, ha apuntado.

Según ha expuesto el también portavoz del PP, “la ciudad está infinitamente mejor que como estaba hace cuatro años, se han dejado atrás polémicas estériles, no hemos centrado en resolver los problemas de los cordobeses y no crearlos y el alcalde gobierna para todos”, en este caso “cumpliendo a nivel de inclusión, de colectivos, social, empresarial y de toda inversión que pueda venir arrimando el hombro”, ha defendido.

Asimismo, ha señalado que “en estos cuatro años se ha recorrido mucho y Córdoba está en un sitio mucho mejor, donde se merece”, si bien ha afirmado que “ese recorrido del cambio que la ciudad necesitaba después de cuatro años de parálisis de gobiernos socialistas no concluido”, de ahí que el PP presentará en las próximas elecciones “un proyecto de continuidad en el cambio para que Córdoba siga avanzando”, ha declarado.

En este sentido, Torrico ha opinado que “el avance que Córdoba está dando no puede detenerse” y le van a pedir a los cordobeses “la confianza para que José María Bellido, que es el referente indiscutible del PP en la ciudad, pueda seguir llevando a cabo su tarea como alcalde”.

La oposición

Mientras, el portavoz de PSOE, José Antonio Romero, ha dicho en otra rueda de prensa que dicho debate “lo recoge el reglamento del Ayuntamiento y desde la oposición se reivindica en muchas ocasiones, porque es imposible no hacer un Debate del Estado de la Ciudad ante la situación que José María Bellido y el gobierno local tienen a la ciudad”.

Así, ha manifestado que “se podrá demostrar la falta de gestión absoluta y la incapacidad del PP y José María Bellido y sus concejales respecto a la ciudad en los últimos cuatro años”, con “dejadez absoluta”, así como “con posible corrupción en el área de Infraestructuras, que está ya en el juzgado y ha provocado una parálisis absoluta, en el mantenimiento y en los jardines”, entre otros aspectos sobre los que ha advertido, como “la suciedad”.

Igualmente, el edil ha aseverado que “el panorama del abandono de la ciudad se completa con las inexistentes políticas de Igualdad, los graves retrasos en el pago a proveedores, la ejecución presupuestaria más baja de toda la democracia, el impago del prometido Bono 10 para el comercio y el maltrato al comercio ambulante”.

Y ha lamentado que “el alcalde no haya puesto en marcha ni un solo proyecto”. “Sólo vende uno, el de la base logística, que es del Gobierno de España, pero no hace nada para que de verdad repercuta en el desarrollo económico de la ciudad”, ha señalado Romero, para defender que “hay que poner las bases para que las empresas auxiliares se instalen en Córdoba y creen empleo”, algo para lo que “hay que empezar a trabajar, pero este alcalde no ha hecho nada”, ha apostillado.

Por su parte, la viceportavoz de IU Alba Doblas ha subrayado que “cuando la corrupción avanza, la gestión se detiene, y no es casualidad”, de manera que “hay falta de gestión absoluta”, todo ello “en perjuicio de la ciudadanía”.

Y la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha declarado que le “preocupa” el plan estratégico de la ciudad y ha avisado del “tema de medio ambiente, del que depende la salud de los cordobeses, pero no están haciendo nada de lo que prometieron en su programa de gobierno”, a lo que ha agregado que “este gobierno no mira por la ciudad, sino por sus votantes”.