Adjudicado el servicio para el desarrollo de la incubadora de alta tecnología Biotech

El Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) acaba de adjudicar el servicio de consultoría para la puesta en valor de la Incubadora Córdoba Biotech, mediante la captación y selección de proyectos de base biotecnológica, el seguimiento y asesoramiento a emprendedores y la difusión de esta iniciativa.

Según consta en Contratación, estos servicios de consultoría en análisis empresarial han sido adjudicados a la firma Bottom Consultores S.L, por un importe de 172.619 euros, después de que se hubieran presentado dos empresas a esta licitación.

La Incubadora Córdoba Biotech, que se ubicará en el edificio Orión del Parque Tecnológico Rabanales 21, es un proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa Operativo Pluriregional de España. Se trata de una infraestructura para el alojamiento de empresas de base tecnológica. El contrato de servicios permitirá promover la aceleración y crecimiento de proyectos de Biotecnología para una estimación de 6 proyectos.

El piego técnico del servicio también incluye una Incubadora Virtual de Empresas. Para ello, la entidad adjudicataria deberá disponer de una Plataforma que permita la formación virtual y la aceleración de las entidades que no tengan necesidad de disponer de espacio físico para la aceleración y escalabilidad del proyecto pero sí de formación y asistencia para el desarrollo de su idea de negocio, así como de mentorización específica.

Así, el Imdeec pretende que el servicio adjudicado ahora no solo se dedique la captación de entidades, sino a la mentorización y aceleración de las diferentes ideas de negocio para que se consoliden como empresas biotecnológicas en el menor tiempo posible, según explicaron en su día desde este organismo.

La Incubadora de Alta Tecnología Córdoba Biotech es una iniciativa promovida por el Imdeec con la Universidad de Córdoba (UCO) y la Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (Fibico), ésta última como entidad que gestiona el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic).

