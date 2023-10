Más de 3.400 gatos callejeros esterilizados en Córdoba en dos años y medio

La Federación de Protectoras de Córdoba ha dedicado 16 horas de formación a ciudadanos voluntarios interesadas en el programa CER, de captura esterilización y retorno de gatos comunitarios. En tres jornadas distintas hasta 157 personas han participado activamente en las actividades pedagógicas lideradas por Lola Alcaide y Mercedes Vara de la Federación de Asociaciones Protectoras de Animales de Córdoba-FAPAC-. Las personas voluntarias para el cuidado de los gatos aprenden sobre los mismos, sus necesidades, las buenas prácticas, la normativa y la convivencia urbana. Tras las sesiones se obtiene el carnet que acredita la capacitación y el compromiso con el programa.

Córdoba, ciudad premiada en 2022 a nivel nacional por cómo está gestionando las colonias felinas, confirma su interés en la teoría y en la práctica. La colaboración entre Sadeco, el Colegio de Veterinarios, FAPAC y las más de 150 personas altruistas, ha permitido la reducción de la población felina, la mortalidad de los gatos y los problemas de coexistencia.

A pesar de que la esterilización de 3.455 gatos, en dos años y medio, ha significado un gran éxito, ninguno de los participantes en el programa pretende bajar la intensidad de los esfuerzos. La evolución de la población en las 118 colonias donde hay datos en años anteriores señala que en 76 han disminuido y en 18 han permanecido estables. Esto refleja que el método CER se está aplicando de forma metodológica y efectiva.

Al acabar la formación Vara y Alcaide han querido destacar por un lado el gran interés demostrado por las personas participantes y por otro lado la buena posición que ocupa Córdoba en el cumplimiento de la Ley 7/2023 de protección de derechos y bienestar animal que ahora entra en vigor.

Mercedes Vara asegura que “la ley que ahora entra en vigor pilla a Córdoba con los deberes hechos y no faltan las visitas de entidades y técnicos de otros municipios pidiendo asesoramiento”. Lola añade que “está muy bien lo que se ha hecho hasta ahora y llena de satisfacción que las ganas y la implicación crece cada día”.

Próximamente habrá más convocatorias y se introducirán nuevos elementos que garanticen éxitos venideros. La gran asignatura pendiente es que sigue habiendo abandonos tanto de gatos como de perros, que no todo el mundo comprende la necesidad de esterilizar e identificar con un microchip a su animal de compañía y que más que actuar para evitar una multa, habría que hacer para evitar un daño a un ser que siente. La sociedad civil organizada, como el voluntariado del CER o de las Asociaciones de FAPAC que por mucho que se esfuercen no llegan a todas partes. Lo ideal es no tener que ser necesarios“.