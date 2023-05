Hurtado llama al votante de Cs “maltratado por el PP”, para que apoye al PSOE y “no opte por la abstención”

El candidato del PSOE a la Alcaldía, Antonio Hurtado, ha pedido el apoyo a los votantes de Ciudadanos que, a su juicio, “han sido maltratados por el PP” en el actual gobierno municipal con Cs de socio. Asimismo, cree que quienes votaron en los anteriores comicios al partido naranja, “realmente no podrán entender al nivel en el que han estado sus propios representantes, uno con un caso de corrpción ahora como no adscrito, otra que dimite a última hora para colarse en las listas del PP, y el resto sin querer dar un paso adelante y esperando para tener un puesto en el Ayuntamiento de Córdoba prometido por el señor Bellido (PP)”.

Para Hurtado, esto ha sido “un trato humilllante que no se merece el votante de Ciudadanos y espero que no tengan como alterntiva la abstención, sino que hagan una puesta por una candidatura, la del PSOE, que va a desarrollar una transformación social y económica en nuestra ciudad”, ha asegurado.

En ese sentido, ha hablado de “proyectos y objetivos que el propio Ciudadsnos y creo que sus votantes estarían dispuestos a apoyar, como son el empleo, la vivienda social, la ucha contra el cambio climático y la puesta en marcha de los servicios municipales que se han deterioridado”.

Por ello, ha reiterado, “hago ese llamamiento, que no se queden en la abstención. El PP no debería ser el valedor de ese electorado por el trato humillante que han recibido. Por otra parte hay una alterntiva de progreso, centrada, moderada y también de izquierdas que es el PSOE”. Hurtado ha significado que “algún votante” de Ciudadanos le ha comentado: “Hurtado, o te voto a ti o me voy a la abstención”.

Propuestas de vivienda: facilidades para 6.000 demandantes

En esta jornada electoral, el candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba ha expresado en todo momento su intención de potenciar a través de Vimcorsa la construcción de Viviendas de Protección Oficial, tanto en régimen de compra-venta como de alquiler.

“La vivienda es uno de los ejes principales de mi programa de gobierno. Por eso abordaré también un convenio de colaboración público-privada para poner en valor el suelo vacante de VPO que todavía está pendiente en el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana”, explica Antonio Hurtado.

El compromiso de Hurtado pasa por crear apartamentos tutelados en todos los distritos de la ciudad, para que convivan jóvenes y mayores. “Se ofrecerán a precios muy económicos y en régimen de alquiler. Aprovecharé, además, los fondos europeos Next Generation para hacer promociones de vivienda social en régimen de alquiler y pondré en marcha un programa ”MiCasaYa“ para que los 6.000 demandantes registrados puedan acceder a ellas”, destaca el alcaldable.

En su programa de gobierno está también el objetivo de impulsar con esos fondos europeos un “Plan de vivienda para el casco histórico” con el que poner en carga los 100.000 metros cuadrados de suelo vacante (solares, ruinas y casas deshabitadas en mal estado).

Condena de las agresiones sexuales y políticas de igualdad

De otro lado, Antonio Hurtado ha querido dejar clara hoy su condena a cualquier tipo de agresión sexual que se produzca en la feria o en cualquier otro momento del año en la ciudad.

“Si después de la cita electoral del próximo domingo el PSOE gobierna en Capitulares, daremos un paso más para implicar a toda la sociedad en la erradicación de la violencia de género y en la protección de las víctimas. Para empezar, haremos que todas las casetas de feria sean puntos violeta. Es la forma de implicar a quienes allí trabajan y a quienes disfrutan de la fiesta a la hora de activar los protocolos ”antiviolencia de género“, explica Hurtado.

Al margen de la feria, el alcaldable ha querido dejar claro su compromiso con el movimiento feminista, al que le ha trasladado su decisión de tener un gobierno paritario, de constituir consejos de administración paritarios, consejos rectores paritarios y juntas municipales de distrito paritarias.

También se ha comprometido a impulsar los reconocimientos honoríficos a mujeres y a utilizar más el femenino a la hora de nombrar calles.

El diputado nacional ve necesario, además, impulsar el Plan de Igualdad tanto en el ayuntamiento como en las empresas municipales y los organismos autónomos, así como el III Plan Transversal de Género (2023-2026).

Por último, ha anunciado la puesta en marcha de un “Plan de formación con perspectiva de género”, programas de la promoción laboral y de vivienda para la mujer, sin olvidar las campañas de sensibilización en escuelas y canales municipales, que “ayudarán a erradicar la violencia de género que sufren no sólo ellas sino sus hijos e hijas”.

Hurtado no se olvida de las familias numerosas y las familias monoparentales, a las que quiere equiparar a todos los efectos: tanto desde el punto de vista fiscal como de acceso a los servicios públicos.