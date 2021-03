El aeropuerto registra la temperatura mínima más baja de marzo en 16 años

La primavera astronómica llegó ayer a las 10:37 hora peninsular. Y lo hizo rompiendo con las temperaturas, precisamente primaverales, que se habían dado durante la semana. En este medio lo adelantábamos en nuestra predicción de los viernes. El martes 16 se registraron los primeros 25 °C del año en Córdoba Aeropuerto, después de los 24 °C del lunes y antes de otros 24 °C el miércoles. Pero el final de semana llegaba con frío, debido a la llegada de una masa de aire frío en altura y a la formación de una borrasca en el Mediterráneo, tal y como informaba la AEMet días atrás. Llegó a nevar en cotas medias-bajas de Alicante, Castellón o Valencia, zonas altas de Jaén, Granada y Almería, o con la granizada en la playa de Benajarafe.

El termómetro se aferra al invierno: mínimas de cero grados para inaugurar la primavera

En Córdoba y provincia lo que se ha notado ha sido el frío. El sábado 20 las máximas no pasaron de los 17.0 °C en el aeropuerto, mientras que en otros puntos como Villanueva de Córdoba, Priego de Córdoba, Cerro Muriano, Cardeña o Valsequillo no se pasó ni de 13 °C. No llegó a helar de madrugada. Pero las mínimas más bajas se han dado este domingo 21.

16 años atrás para ver una mínima tan fría en marzo en Córdoba Aeropuerto

El final de la madrugada ha dejado una mínima en Córdoba Aeropuerto de -0.3 °C. Hay que remontarse a 2005 para encontrar una mínima más baja. Fue el 8 de marzo, con -1.8 °C. En medio, solo existen dos bajos ceros en 2016, los días 9 y 12, cuando se registraron -0.1 °C.

Aunque el frío y las heladas no son raras en este mes del comienzo de la primavera (el récord en Córdoba Aeropuerto es de -4.2 °C el 1 de marzo de 1993), la rareza de este frío va más allá, ya que nos encontramos en la segunda mitad de mes. Desde 1992 no helaba en la segunda parte de marzo. Han pasado casi 30 años. El 26 de marzo de 1992, con -2.0 °C, había sido la última vez. Apenas ha helado (0.0 °C o menos) en la segunda mitad de marzo una decena de veces en más de 60 años.

En la provincia, este domingo ha dejado -1.9 °C en Espiel-Central Térmica, -1.0 °C en Montoro-Vega Armijo y Valsequillo, -0.9 °C en Cardeña-Santa Elena, -0.8 °C en Priego de Córdoba-San Félix, -0.5 °C en Aguilar de la Frontera-Laguna de Zóñar o -0.2 en Villanueva de Córdoba.

En la ciudad, el efecto de isla de calor urbano ha hecho, una vez más, que las mínimas hayan rondado los 4 °C de media en las estaciones de Wunderground o Meteoclimatic, que, aunque tengan diversas colocaciones que puedan afectar a la inversión térmica cerca del suelo, siempre muestran varios grados más.

