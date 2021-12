Pat McGrath Labs X Bridgerton

Anotemos la fecha: 26 de diciembre. Ese día sale a la venta la colección de maquillaje de Pat McGrath Labs inspirada en 'Los Bridgerton', cuya segunda temporada se estrena en Netflix para animar las fiestas con sus capítulos de romance, cotilleos, pasión, humor y deslumbrante vestuario de época.

¡Regalos a la vista! ¿Nos rendimos al lujo de la edición limitada de Pat McGrath para brillar como las bellas de la Regencia? ¿Disfrutamos de la serie a través de una apetitosa suscripción a su plataforma? ¿Devoramos, por orden, las novelas de Julia Quinn en las que se basa ‘Los Bridgerton’? ¿Recuperamos los clásicos de Jane Austen? ¿Y por qué no todo lo anterior?

Si quieres que no se te escape algún producto de la colección, puedes inscribirte en el acceso anticipado a la misma; basta registrar nuestro correo electrónico. ¿Qué vamos a encontrar en ella?

La colaboración de Pat McGrath Labs con ‘Los Bridgerton’ incluye una paleta de seis tonos de sombra de ojos titulada ‘Diamond of the First Water’, en torno al azul (‘Regency Blue’), marrones y rosados; la paleta de dos coloretes y un iluminador ‘Divine Blush + Glow Trio: Love at First Blush’, en gama de rosas. Y, finalmente, dos iluminadores ‘Skin Fetish: Sublime Skin Highlighter’, en tonos sol y luna.

Los envases, siempre opulentos y coloristas en Pat MacGrath Labs, rinden tributo a la estética de la primera década del siglo XIX, el tono azul pastel, las perlas y los camafeos. En el ADN de la firma está la inclusión de los diversos tonos de piel.

Recomiendo seguir la cuenta de Pat McGrath en Instagram para estar al tanto de lanzamientos y ofertas VIP y deleitarse con un GIF como el de Audrey Hepburn en ‘Guerra y Paz’ en quien encuentra una sublime inspiración.

Sobre ‘Los Bridgerton’, diré que los bailes de debutantes y la vida ombliguista de palacio me parecen un horror; otra cosa es que el ardiente y estético culebrón nos alegre el día tanto como el maquillaje de Pat McGrath Labs, que nos deja estupendos.

Nota: Las menciones a marcas y productos no llevan aparejada ninguna contraprestación