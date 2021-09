La república del perfume con argumento gana ciudadanía un día sí y el otro también. En consecuencia, acabo de ingresar llena de entusiasmo en el Etat Libre d´Orange, una bendita invención del alborotador y perfumista Etienne de Swardt, que proclama que “se necesita un hombre peligroso para hacer un perfume peligroso".

El mundo también necesita fragancias arriesgadas, transgresoras, insumisas, sorprendentes al tiempo que de exigente calidad. Por eso florece y se expande nuestro Etat Libre d´Orange. ¿Qué importa si su creador, antiguo ejecutivo del mundo de la belleza, se define como “un sobreviviente del consumismo”, un hombre que “sabe que no sabe nada”, solo que “está perdido en este siglo, perdido en la traducción”?

¿Qué importa si quiere “purificarse” o seducirnos o mil cosas más a la vez? Él ha levantado una casa, Etat Libre d´Orange, que funciona cual bosque sagrado de los perfumes nicho. Él invita a los y las mejores para que hagan lo que quieran en un mundo de fragancias donde poder demostrar “la belleza con extrañeza”.

Etienne de Swardt “desprecia las convenciones y da rienda suelta a sus obsesiones en forma de esencias”. Se vende a sí mismo. Se ha rendido a su propio narcisismo. Y por ello, desde mi pasaporte Orangenista, le estoy eternamente agradecida.

Todos estamos a un click de Etat Libre d´Orange. Su tienda online es una delicia. Son suyas joyas raras y exquisitas como Rien, Hermann a mes Cotes, La Fin du Monde, Tom of Finland, Like This y las cuatro nuevas fragancias de su colección Orange Extraordinarie. Sus kits de descubrimiento pueden transformarnos para siempre.

Nota: Las menciones a marcas y productos no llevan aparejada ninguna contraprestación