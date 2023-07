Hay rosas y rosas. Rosa bebé, rosa Barbie, rosa chicle, rosa rosa, rosa en las banderas del orgullo trans, rosa fuerte, rosa fosforito; rosas con espinas; rosas silvestres; rosas de jarrón; socorridas rosas de gasolinera envueltas en celofán; rosas que iban a ser enjoyadas de rocío hasta que un calor del infierno las secó; rosas de jardín con riego por goteo, rosas de un mundo color de rosa donde reflexionar sesuda y cordialmente el voto.

Julio siempre vira al rosa, más allá de la sandía, de los veranos infantiles y de la cita electoral. ¿Qué vestir?, ¿qué comprar, acaso?, ¿dónde pasar las tardes y la extrema canícula? La cartelera oscila entre Barbie y el padre de la bomba atómica; las agencias de viajes, entre el hotel de playa y la escapada a los fiordos; las economías, entre el bono de piscina y la renovación de pasaportes.

Orientación, por favor. Algo divertido, algo acogedor, algo rosa. La boca de fresa, que no es cursi sino sonriente; el vestido drapeado fucsia; los zuecos de goma, grandotes y rositas; las sandalias de tacón fino y bajo, de estrechas tiras rosas; las dulces nubes y el rosado algodón de azúcar.

Puedo pasar la siesta en el cine, brujuleando en Zara, en Michael Kors, en NYX Cosmetics, en Primor con You are de Princess; admirando las creaciones de Manolo Blahnik; en Sephora y Maison Francis Kurkdjian, de fragancia en fragancia, hasta aterrizar en Rose Prick de Tom Ford y l´eau Á la rose; con la adaptación gráfica de Milo Manara de ‘El nombre de la rosa’ de Umberto Eco, en las redes sociales -creo que no- o en las encuestas de los diarios extranjeros.

Después, continuaré reflexionando sobre la bondad de las políticas que ayudan a todo el mundo a vivir y dormir mejor y, en consecuencia, a estar más sonrientes y guap@s. Al final, todo lo de la belleza es político.

Nota: Las menciones a marcas y productos no llevan aparejada ninguna contraprestación