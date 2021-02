Febrero, calienta, que sales

No es mío, lo vi por redes. De estos múltiples perfiles de “memes” que hay por ahí, pero me encantó. Me gustó mucho por que con tan solo 4 palabras reflejaba bastante la realidad que a día de hoy estamos viviendo, y es que da igual lo que ayer pensarás, el día de hoy puede ser totalmente diferente y no estar en tus planes de como lo imaginabas.

Vivimos una realidad tan cambiante, que aquel que no esté dispuesto a poder tener margen de maniobra sobre la marcha, lo va a pasar regular.

Como decía la semana pasada, hay que estar en un constante aprendizaje, para poder afrontar de la mejor forma posible las diferentes situaciones que nuestra vida profesional nos está trayendo.

Parece mentira y sin darnos cuenta, como quien dice, el año 2021 ya se ha “comido” un mes. Hace poco estábamos hablando de cómo íbamos a pasar estas navidades, de los encuentros, y de lo diferente que serían y hoy ya vamos por el dia 2 de febrero. Se que lo he dicho mucha veces, pero “día que pasa, día que no vuelve”, así que mas vale que miremos al frente y estemos atentos.

Ayer, mi querido amigo Honorio (ya os he hablado de él en alguna ocasión) me pasaba algo muy, muy interesante, un resumen de 20 puntos de un análisis de más de 50 expertos, de lo que viene para 2021 publicado por The Economist.

Los he leído y releído, me parece un análisis increíble y certero de la situación. Pero lo que mas me gusta, y esto ya es echarme unas “pocas de flores”, es que algunos de los puntos que recogen coinciden claramente con mi visión que tengo a día de hoy y que en alguna ocasión he intentado transmitir.

Os voy a poner los que para mi son claves, hay muchos que hablan de educación o socialización que no vienen al caso concreto de este blog. Además, os comento mi opinión de cada uno.

2-Las oficinas cierran en un porcentaje altísimo y ese modelo atrasado es retomado por tecnologías disruptivas. Cada día tendremos más asistentes digitales para trabajar en forma eficiente. Esos grandes corporativos serán recordados por siempre como los enormes mamuts de 1980-2020 en extinción. La gente no siempre trabajo así y no trabajará por siempre en ese mismo esquema.

Estoy bastante de acuerdo, aunque sigo pensando que en algunos modelos de trabajo, es necesario el trabajo en equipo y presencial, sin ir mas lejos, el caso de mi agencia. Por un lado, podemos trabajar en remoto sin problema, pero es clave la capacidad del equipo a la hora de afrontar campañas creativas, ideas, Brainstorming, etc. Seguro que hay otros modelos que les pasa igual.

5-La productividad ya no depende de un jefe que te revise, ahora es por medio de plataformas que te ayudan a medir resultados, KPI’s y tiempos eficientes. La forma de contratar personal se replantea. Contratar al mejor del mundo hoy es más fácil, económico y eficiente. No habrá diferencia entre contratar personal local y extranjero. Hoy todos somos globales.

Claramente, ya no “estamos” presencialmente para clientes y/o proveedores. Ahora podemos “estar” donde nos necesiten mucho mas fácilmente. Y por supuesto, KPI´s y mas KPI´s.

7-Las empresas que no inviertan por lo menos 10% en nuevas tecnologías desaparecerán. La empresa tradicional llegó a su fin en el 2020. Ya solo queda esperar a su muerte definitiva. Con recursos limitados las empresas requieren más certidumbre y mejores inversiones. Una empresa tecnológica, nueva y fresca hoy, puede desbancar a una que lleva haciendo lo mismo en los últimos 50 años. Así como el modelo de “dark kitchen” ha crecido muchos servicios copiarán el modelo.

Esta me parece increíble, la frase “La empresa tradicional llego a su fin en el 2020” da un vértigo considerable. Y lo peor es que creo que hay muchos que aun no han asumido este aspecto.

14-El comercio sigue creciendo pero en línea, entran jugadores como Facebook, Tik-Tok y YouTube a competir con Amazon. Cierra un porcentaje cercano al 50% de tiendas físicas globales. Las tiendas sobreviven gracias a ser experiencias y show rooms, pero el comercio real para finales del 2024 será mayor en línea que presencial en muchos rubros. Los grandes centros comerciales quedarán atrapados en el tiempo. Muy pocos sobrevivirán a largo plazo.

Este punto me parece de una crudeza importante, pero es la realidad que nos viene. Hay muchos aspectos que están cambiando en nuestras vidas y nuestras empresas, algunos ya están dentro de nosotros y no nos hemos dado si quiera cuenta.

Por ultimo, dos puntos que me llaman la atención sobremanera, y que ahora refuerzan ideas que hace tiempo venia trabajando (algunos ya saben por donde voy)

17- La salud mental se vuelve un tema recurrente y grandes plataformas ayudan a la gente a sobrellevar las situaciones de agresividad, soledad y angustia que han vivido al estar aisladas. Uno de los grandes costos del 2020 es la complicación para trabajar nuevamente en equipo. Mucho que trabajar, mucho que replantear. Las crisis de liderazgo en las empresas cada día serán más comunes.

¿Están las empresas en manos de los líderes adecuados para el momento que vivimos? ¿Lo está tu empresa? Y lo que es mas importante ¿eres tu ese líder? Me encantaría escuchar comentarios respecto a este punto, si os sentís identificados

El último punto, es casi mas una reflexión, que la voy a trabajar personalmente y me gustaría que en la medida que te sea posible, tu también lo hicieras, porque creo que puede abrirte muchos caminos.

20-El mundo está viendo este año como un nuevo inicio. Un renacimiento. Le gente replanteará sus metas personales, de trabajo, de salud, de dinero y espirituales. Vienen grandes oportunidades para satisfacer todos esos requerimientos y cambios de pensamiento. Un nuevo inicio con valores más reales. Muchos comportamientos se transforman y nunca regresarán. Acumular, consumir y vivir por lo material pasa al lado negativo de la conversación.

De verdad, vuelve a leer ese punto 20. Es espectacular, recapacita, reflexiona, y escribe lo que pienses. Será interesante ver tus palabras de hoy a final de año. Yo, ya estoy en ello.