El invierno demográfico

Desde hace casi 15 años, Córdoba no deja de perder población. Lo hace la capital pero sobre todo los pueblos, especialmente los de la zona norte de la provincia. Poco a poco, Córdoba se adentra en una especie de invierno demográfico.

Nacen menos personas de las que mueren. Apenas llegan extranjeros y muchos jóvenes se marchan a otras provincias o directamente fuera de España en busca de mejores oportunidades laborales. Poco a poco, la provincia se deshabita. Y la pirámide se inclina. La generación del baby boom se jubila. Y apenas es repuesta por nuevas incorporaciones laborales. A este paso, llegará el día en el que haya más jubilados que trabajadores en Córdoba.

La edad media en la provincia es ya de 45 años, cuando hace una década apenas alcanzaba los 40. Aunque en algunos pueblos de la zona norte se aproxima a los 60 años. Un drama.

La evolución demográfica de Córdoba contrasta con la del resto de España, especialmente las provincias costeras y, desde luego, con Madrid. La llegada de extranjeros es la que está haciendo que España siga ganando población. Y eso al final significa economía.

Las poblaciones fluctúan para prosperar. Si alguien decide mudarse a un lugar lo hará principalmente para mejorar su calidad de vida. Si es una mudanza voluntaria, claro. Por eso es un drama que una provincia como Córdoba no sea capaz de atraer población.

De momento, queda la Base Logística como la gran promesa del futuro, pero no debería ser el único faro. Es un proyecto tractor, de los que atraen a otras empresas. Pero a estas alturas cuesta ya trabajo encontrar trabajadores cualificados para muchos empleos en Córdoba. Y eso es un problema.

No se encuentran, quizás, porque no se les ha pagado históricamente lo que debían. O porque la formación profesional ha fracasado, primando más el estudio universitario que el laboral. Y lo que al final hemos conseguido es formar a buenísimos universitarios que desgraciadamente se han tenido que buscar la vida fuera. Como provincia hemos hecho una inversión perfecta. Que están aprovechando otros países.

A estas alturas no hay mucho que hacer. Personalmente me preocupa cómo algunos pueblos de la provincia pueden acabar al borde de la desaparición. Son municipios donde ya no hay entidades financieras, apenas quedan comercios y ven cómo se cierran colegios. Que sí, que no habrá demanda, pero un pueblo sin colegio será un pueblo sin vida y sin aspiraciones de recuperarla.

Aún estamos a tiempo de evitar que el norte se convierta, de verdad, en la España vaciada. Y que esos pueblos acaben quedando abandonados o habitados por un puñado de personas muy mayores que tendrán muchos recuerdos del pasado pero muy poco futuro.