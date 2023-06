A los debutantes: Córdoba merece más

Doce serán los debutantes en la nueva corporación municipal. Doce nuevas caras hasta un total de 29 representantes de cuatro partidos que serán quienes deban conseguir que la vida de los cordobeses sea mejor. Siempre he pensado que la política municipal encargada de los asuntos que afectan a la cotidianidad de nuestra existencia es, sin duda, la más importante.

Hoy mis plegarias van dirigidas a los sin mancha, a los vírgenes en esta nueva andadura, para que, desde el gobierno, o la digna oposición, no olviden para lo que llegaron. A los que repiten y dirigieron y vuelven a dirigir, no hace falta que les recuerde lo que prometieron y no se cumplió y a los que, siendo oposición, repiten, solo puedo animarlos a defender con vehemencia lo que creen. Bajar las manos por más mayoría absoluta que haya en el sillón de mando nunca es una opción siquiera respetable.

Así que, a los doce debutantes, amén de desearles suerte y sentido común, quería decirles que el subidón de la virginidad no les lleve a la torpeza de otros. A la política no se llega para seguir haciendo lo que antes se hacía. Es un servicio público con alto coste personal y seguramente económico, pero es lo que hay. A la política llega uno ya cenado. Que luego vienen las palmarias incompatibilidades, las dedicaciones no tan exclusivas, las rayas que no deben cruzarse y no digamos si de comisiones hablamos. Ahí, mejor ni oler.

Dicho esto, me gustaría también recordarles lo que queremos muchos cordobeses: una Córdoba limpia, pero a la voz de ya; una ciudad comprometida con un futuro sostenible que adopte con urgencia medidas para paliar los efectos del cambio climático que tan especialmente nos afecta; una ciudad que apueste de una vez por todas por proteger nuestro patrimonio sin convertirlo en un parque temático, con un plan de turismo real, integral, efectivo e inmediato; una ciudad que habiendo sido el centro cultural del mundo, aspire a mucho más. La cultura como prioridad y un pilar sobre el que pivoten nuevas empresas e inversiones. Un turismo cultural y de calidad, con menos despedidas de soltera y tortillas a las puertas de la Mezquita.

Una ciudad que valore, ayude y potencie lo propio, lo que somos: vinos y aceites, moda, restauración y hostelería, la joyería, la universidad y esa pléyade de hombres y mujeres emprendedores en sectores estratégicos y nuevos que deben sentir que merece la pena quedarse en Córdoba. La Base Logística está muy bien, pero hay mucho más hacia donde mirar con un retorno más inmediato, cordobés y efectivo.

Y como alguien me decía, puestos a pedir, la piscina olímpica prometida, un pabellón para seis mil espectadores, recuperación del Fontanar, polideportivos sin yerbajos, que el Parque de Levante no sea eterno, la reforma del Arenal y por supuesto de una feria que cada vez que acaba se convierte en promesa... ! y hasta la siguiente, Lucas!

Serán difíciles las decisiones, no sé si tanto como las de aquellos Doce hombres sin piedad de la película mítica que nos enseñó el poder de la convicción. Ahora son doce hombres y mujeres que espero crean en Córdoba y en ayudar a salvarla, porque Córdoba merece más, mucho más, de lo que hasta ahora se ha hecho por ella.