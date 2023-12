Cangapol, el cacique de los tehuelches, entra en el Museo Arqueológico de Córdoba

Nunca la política cayó tan baja. La Junta de Andalucía está descabezando los museos andaluces. El Arqueológico de Granada, el Provincial de Jaén y ahora el Arqueológico de Córdoba. Ya el mes pasado le tocó al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, nombrando por sorpresa a una directora sin haber destituido a su antecesor. Encima, mal estilo.

Hace un par de días, con premeditación socarrona y al estilo de la casa, le ha tocado a la directora del Museo Arqueológico de Córdoba, María Dolores Baena. Alguien, que ni siquiera fue el delegado dando la cara, en un receso de una reunión de trabajo le dijo: “Ah, por cierto, coge tus cosas y vete a tu casa”. Así, después de dos décadas al frente de un Museo que ha colocado en el panorama internacional, consiguiendo pasar de 18.000 visitas a 300.000 en el último año.

Arqueólogos, docentes e investigadores han levantado su voz en Granada. El caso del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo ha provocado, incluso, dimisiones y en Córdoba no cesa la indignación por el trato dispensado a la Sra. Baena. Ella ha sido un ejemplo de gestión, de iniciativas novedosas, de implicar al Museo en todas los eventos culturales y sociales del calendario cordobés, de colaboración con las fuerzas de seguridad, con la Universidad… En fin, de cómo convertir un museo que pocos pisaban en el gran museo que hoy es.

Las cacicadas consisten en actuar, sin estilo, ni justificación. Claro, por eso son cacicadas. En alguna prensa, alguien ha entrecomillado “es un proceso de renovación de la Consejería con el objetivo de implantar nuevos modelos de gestión”, “el objetivo es incorporar perspectivas más frescas capaces de abrir la puerta a la innovación y la modernización” ¿Nuevos modelos de gestión? Uy, suena raro, raro, raro ¿Perspectivas más frescas? ¿Qué tenemos, lechugas? Ni la voz en off que filtra esas excusas se cree algo tan vano y ridículo. Caza política. Así se llama.

He preguntado en el partido que gobierna en la Junta de Andalucía y mi interlocutor me ha dicho una frase tan lapidaria como inquietante: “No todo es lo que parece” No, desde luego que no, eso creo yo también. Ya ha pasado la primera etapa de aquella renovación necesaria en la Junta de Andalucía, pero a ver si ahora está llegando la de “morir de éxito”. Cuidaíin. La salud, por ejemplo, está que arde, con ese giro hacia un modelo que chorrea privatización y a nadie gusta. Récord de listas de espera, pocos médicos hastiados de tanto trabajar y, eso sí, muchos mandos y gerentes con sueldos astronómicos… ¿Y ahora vamos a por la cultura?

De momento, el Museo Arqueológico de Córdoba se queda sin rumbo ni nadie al frente, mientras la directora de currículum interminable está en su casa cobrando y sin nuevo destino. Si en la política se exigiera la responsabilidad que en las empresas se les exige a los administradores, esta destitución, que a todos nos cuesta el dinero y le causa un daño irreparable al Museo, sería de primero de manual.

Y termino: ¿había, además, necesidad de hacerlo días antes de Nochebuena? Quien decide cortarle la cabeza a otro y poner fin a una relación profesional, laboral, sentimental, o del tipo que sea y lo hace justo antes de Navidad, no puede ser por definición una buena persona.

Los políticos van y vienen. Las empresas también. Los amores, ni les cuento. No lo olviden. Pero el buen querer, el buen hacer, la profesionalidad, la lealtad y el ser buenas personas, siempre estarán ahí. Ahí como un tigre agazapado que un día regresa para engullir a los que hieren sin justificación en Navidad. Sean felices esta noche. Bueno, el que pueda y su conciencia se lo permita.