Preguntas largas ocurridas hace años - Parte I

¿Tú has sacado a tus perros adultos, Richi y Bola, y, como cada vez que lo haces, te pones neeeegra porque todo el mundo saluda al Bola na más, porque, aunque es cierto que es muy bonito físicamente porque los Chow Chows son muy llamativos, mi Bola es un MEGASOSODELAVIDA rallando en sordo y en mudo, y la peña na más que intentando acariciarlo, y el Bola pasando... y ahí al fondo del suelo mi pobre Richipón con sus casi 15 años, que es el más simpático del mundoentero aunque no tenga raza, haciendo el pino puente pa ver si alguien lo ve, y la peña ignorándolo y preguntándome si el Bola come mucho, y tú contestándole que sí, que MOGOLLÓN, que TONELADAS MÉTRICAS Y QUINTALES MÉTRICOS, exagerando mucho el horror pa ver si así le hacen un poquito de caso al Richipón, que entretanto ha comenzado a caminar con las dos patas delanteras y las de atrás en dirección al cielo, dando palmas con las manos a cada dos pasos, y nada, que la peña pasando de él y preguntando que si cuesta mucho bañar al Bola mientras el Bola los IGNORA SOBERANAMENTE, y tú diciendo que sí, que TRES HORAS MÍNIMO DE BAÑO EN LAS QUE TE PONE DE ESPUMA HASTA LA CORONILLA, y el Richipón entretanto haciendo en la farola un baile de striper de esos de flipar, y nada, que los viandantes pasando, y preguntando que si el Bola, habafrita en su más amplio significado y dándoles la espalda, suelta mucho pelo, y tú diciendo que sí, QUE TE COMES LOS MANOJOS DE PELO EN FORMA DE BOLONDROS QUE CAEN EN TU COMIDA hasta el punto de tener que compartir la malta con tus gatas y que RELLENAS LOS COJINES CON LO QUE BARRES, y el Richipón que ahí en su rinconcito se pone a hacer ese baile de manos, ese que se bailaba cuando la época del breakdance, que parece que estás tocando con las manos un cristal pero que no existe y que abres una puerta imaginaria, que se lo ha aprendido el pobretico mío a ver sí así, pero nada, que la peña sigue en su empeño de alabar al Bola, que total, se la chufla la peña porque es una raza rollo gato, y el Richipón ya haciendo sombras chinescas, y la peña que lo ignora, y el Richipón ya ladrando como un descosido queriendo decir algo como: "mamonef, ef que no véif lo que eftoy hafiendo?" (que mi Richi habla/ladra con la EFE porque no tiene dientes casi, como el peíto, y con las encías na más le suena el pensamiento así), y la peña nada, que como si fuera invisible, y preguntando si me costaba mucho cepillarlo cada día al Bola con ese pelo tan bonito, y yo diciendo que sí, QUE ME PONÍA LA ALARMA Y TODO PA TENER TIEMPO, y mi Richi con su permanente en el pelo que pareSe que se lo ha hecho la veSina del terSero, haciendo nudos marineros y macramé con las correas y mostrándo los maceteros que fabrica con ellas en dos minutos, y la peña SIN VERLO, y el Bola ya HARTO, y la peña preguntándome que si caga mucho, y yo diciéndole que MIERDONES COMO CABALLOS y que necesitas dos bolsas y unas manos grandes para recogerlas cada vez que caga, que son mínimo 4 veces al día, y que en cambio el Richipón echa una bolina enana de bolsillo, y mientras el Richi haciendo el baile ese del gusanotumbao, tirao en el suelo, y de un salto se pone de pie y anda para atrás, rollo Michael Jackson, y la peña sonriendo al Bola na más.... y encima la peñahijoputa diciendo ya al irse, después de TREINTAYCINCO MINUTOS ADORANDO AL BOLA E IGNORANDO A MI RICHIPÓN mientras le rascan con un deíto: cucha éste qué celoso que es! Pues tienes que regañarle, eh? que no mola nada! y tú que te cagas en sus muertosyenlamadrequelosparióatodosporclasistas??? Yo sí.. GRRRRRR