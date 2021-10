10 cosas que no se deben preguntar a un camarer@ - Parte 98253162511110

...que está currando, memorizando las 627273 copas que le han pedido a la vez los 627273 clientes que no entienden de turnos, haciendo 425766 mojitos, con 6273 copas que te han tirao encima de la camiseta y parte del vaquero, con el culo mojao porque te has sentao encima de una bayeta empapá y con lejía sin saber, por consiguiente, si acabarás con cistitis o con lepra, con el pelo lleno de nudos de haberte enreao con las pulseras de una o dos que movían mucho las manos al pedir, con la frente rebosando gotas de Shinchán, con 73 ojos -incluído el del culoquenotengo- puestos en esos colegas metepatas, que van por separado, que ves que la van a liar, que te acabas de hacer un Fernandoalonso en la camiseta blanca porque has olvidao sangrar el barril de cerveza -porque no paraban de hablarte pegos- que acabas de cambiar justo cuando una tuna en pleno te pide cañasparatodos, con las manos llenas de cortes cortando limones y 736372728 tiritas despegás reliadas por los dedos.

1. ¿Te pasa algo conmigo que te veo tensa?.

2. Vaya vidorra que te pegas, ¡qué morena estás!.

3. Cuéntame algo, ¿no?

4. Cómo te cuidas en el gimnasio, ¡vaya músculos los de tus brazos!.

5. ¿Y no vas a sacar otro disco? ¡Ahora te lo puedes hacer tú misma!.

6. ¿Y cantas aquí en TU bar?.

7. ¡Cómo te lo montas, no te pierdes una!. Siempre en la noche, pero con tu cara mu tersa y brillante. Buenas cremas veo.

8. ¿Te has cortado el pelo? Pero ¡qué coqueta que eres!. ¿A qué peluquería vas?.

9. Me encanta que hasta cuando cortas limones sonríes.

10. ¡Qué delgada estás!.¿ Qué dieta estás haciendo?.

Voy a intentar responder sin alterarme, maricarmen. Así del tirón. Pa acabar con este cuestionario.

Cuando curras, te concentras, y añadiendo to lo de arriba, a veces estás seria. No enfadada con nadie. Seria. Seria contigo. Seria sin más.

No estoy morena, estoy NEGRA.

¿REALMENTE ES NECESARIO QUE TE CUENTE ALGO HOY? ¿AHORA? .

Los músculos son de cargar cajas, mesas, sillas.

Si tuviera pasta pa sacar otro disco, pa tocar descansada o pa algo te iba a servir Rita.

No, no es MI bar ni canto aquí. ¿Cuándo canto? ¿en el descansillo de mear -si es que me da tiempo-?. ¿Me ves cara de mocitofeliz?.

Mi cara brillante y tersa es una fusión de sudor con gotasdeshinchán.

No me he cortao el pelo, ¡es ESTRÉS!.

No sonrío cortando limones, ME ESCUECEN LAS HERIDAS.

DIETA NI DIETA... si no tengo tiempo ni pa la del cururucho..