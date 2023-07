Feijóo, Abascal y la utilización del terrorismo selectivo

A escasos días de volver a vivir unas elecciones, en plena canícula, con el bombeo diario a través de las cadenas de whatssapp y redes sociales de noticias falsas sobre datos económicos, sociales o correos y el voto por correo, es necesario profundizar en el lema que ha marcado esta campaña “Que te vote Txapote”.

Cuando intentas revivir el terrorismo por tierra, mar y aire, un terrorismo que no existe por mucho que te empeñes, demuestras tu incompetencia e ineptitud, buscando con ello simplemente activar a tu posible electorado sólo a través del lenguaje emocional y la exaltación de los elementos pasionales, dejando casi anulados los elementos racionales.

Quienes actualmente hablan de terrorismo son unos indecentes de baja catadura moral, porque hablan de un tema a sabiendas que mienten y difaman, donde la hemeroteca y la historia hablan por ellos y los dejan retratados, ya que cuando tuvieron la posibilidad de posicionarse al respecto, permanecieron callados para que no los movieran de la foto. Por ello, hagamos retrospectiva sobre el tema, pero sobre todo, recordemos hoy qué hicieron quienes los representaban entonces con el tema.

Hay que tener la cara dura como el cemento armado cuando tu carrera en política la hiciste en un partido que negociaba con un grupo terrorista mientras tu callabas obedientemente y ahora quieres dar lecciones de integridad. Hay que tener la cara dura como el cemento armado cuando creciste políticamente bajo el paraguas de José María Aznar que llamaba a ETA “Movimiento Vasco de Liberación”. Hay que tener la cara dura como el cemento armado cuando llevas como “telonero” a dar conferencias a Pio Moa, alias Verdú, un terrorista condenado por la Audiencia Nacional a la pena de un año de prisión como cómplice en el secuestro del teniente general Villaescusa, por mucho que intenten blanquearlo. Bendita hemeroteca. Fuente foto: Diario 16

Por todo esto, hay que tener la cara dura como el cemento armado para venir hoy a dar lecciones de probidad sobre cuándo y cómo tratar el tema de ETA, que repito, por mucho que quieran, no existe, mientras esconden y blanquean otro terrorismo, el que no les interesa que se sepa, ese terrorismo del que hacen un nuevo revisionismo, ese terrorismo que no les da votos.

El lema “Que te vote Txapote” ha sido utilizado y manoseado por el PP y Vox, buscando simplemente réditos políticos cortoplacistas, a sabiendas que ambos líderes han crecido en un partido que negoció con ellos, ofreciéndoles todo lo posible. Ambos tienen un problema, cuando digo ambos hablo de Abascal y Feijóo, porque ambos han crecido en el PP, un solo problema, y es que el PP no se pudo poner la medalla de acabar con ETA y es algo que les atormenta día y noche. Punto.

¿Qué opinan el Señor Feijóo y el Señor Abascal de aquel 11 de diciembre de 1998 cuando el Gobierno se reunió en secreto con Herri Batasuna en un chalé de la comarca burgalesa de Juarros con Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Rafael Diez Usubiaga? O ¿Qué opinión les merece esa reunión que tuvo lugar el 19 de mayo de 1999 cuando Zarzalejos, Arriola y Martí Fluxá se reúnen en Zurich con Mikel Antza y Belén González Peñalva? ¿O de esto no tienen opinión?

Otro tema recurrente de ETA son los acercamientos de presos. No está el PP para dar lecciones sobre acercamientos de presos. En este punto la hemeroteca también deja las cosas muy claras. Entre septiembre de 1998 y septiembre de 1999, el Gobierno del PP ordena el acercamiento de más de 120 presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco y permite el regreso a nuestro país de más de 300 exiliados de la banda. Durante el periodo de gobierno del PP se produjeron 311 excarcelaciones de etarras. De ellas, 64 correspondieron a terroristas condenados por asesinatos múltiples a penas superiores a veinte años. En total, durante la época de Aznar se acercaron 547 presos. Por su parte Rajoy llegó a 229, que ahora critica el acercamiento. Esto solo tiene un calificativo, cinismo.

José María Aznar llegó a decir frases tales como “Si los terroristas deciden dejar las armas sabré ser generoso”, “ En dicho proceso (de paz), quiero decirles que el Gobierno incorporará una nueva orientación de la política penitenciaria consensuada, flexible y dinámica que acompañe los avances que se vayan produciendo en el aseguramiento de la paz”, y la mejor de todas para el final “Que tomar posesión de un escaño, siempre es preferible a empuñar las armas” https://twitter.com/ionantolin/status/1656416790027866112 ¿Qué piensa de esto el Señor Abascal que en el año 2000 fue elegido presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular del País Vasco?

Ninguno de los 2 habla de García Juliá, prófugo de la justicia española 25 años, Rodolfo Almirón, José Fernández del Barrio, Jorge Cesarsky, José Ignacio Fernández Guaza o Ángel Pons entre otros. Tampoco hablan del anteriormente nombrado Pio Moa ¿Qué piensa el Señor Feijóo de que Vox lleve a dar conferencia a un terrorista? Si tanto les preocupan los tiros en la nuca y no quieren ser equidistantes, pueden abrir las decenas de fosas de fusilados con un tiro en la nuca por los golpistas de la dictadura. Pero esto no les da votos tampoco.

En todo esto, también llama poderosamente la atención la inquina y el odio que han sido capaz de inocular en sus turbas de seguidores al respecto, que no han dudado en atacar a la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, hermana del dirigente del PP de Gipuzkoa asesinado por ETA Gregorio Ordóñez, por pedir que dejen de utilizar dicho lema. Básicamente la atacan por no comprar sus postulados. Es decir, se les da más legitimidad a quienes utilizan el terrorismo que a quienes lo han sufrido directamente. Vale todo por la causa, aunque no haya pilar que lo sostenga.