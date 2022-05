Reducción, reutilización y reciclaje

Las 3 R son una de las estrategias que más se suelen difundir entre la población y explicar en los colegios para poder combatir amenazas al medio ambiente como lo son la contaminación y el cambio climático.

Hace 26 años, un conjunto de ciudadanos tejanos decidieron crear un Día Mundial del Reciclaje, cuya propuesta fue finalmente ratificada por la ONU en 2005 para dedicar un día del año, a una de las herramientas más fáciles, creativas y útiles que tiene la humanidad para luchar frente a los desperdicios que el modelo industrial-comercial genera.

Los ciclos de producción industrial toman una o varias materias primas que las transforman, distribuyen y comercializan como un producto final que es empleado por los consumidores en diferentes formas y que, una vez usado o roto, se convierte en una suma de componentes que debidamente gestionados dan lugar a residuos de diferente tipo. El reciclaje, lo que permite etimológicamente, es volver a hacer que los materiales de ese producto inicial vuelvan a ser útiles en una forma diferente a como lo eran antaño.

Esta aproximación no nos es ajena ni es una novedad de manualidades de estudiantes en el colegio, sino que lleva siendo usada desde el principio de los tiempos, ¿o no son el vino y el queso productos reciclados de leche y frutas en descomposición? El reciclaje lleva siendo parte de la humanidad desde su principio de existencia, al sabernos como especie, una especie aventajada, pero una especie más en un mundo de recursos caros y limitados. Sin embargo, el desarrollo industrial del XIX y el boom económico tras la IIGM hizo tener que buscar una nueva forma de orientar este comportamiento, que fue entonces mal visto y relegado de forma muy clasista a las personas menos pudientes.

En la actualidad, ya sea por moda, por campañas comerciales, por férreo convencimiento o por presión de grupo, existe una conciencia ciudadana muy orientada a la hora de separar la basura según su composición y al hecho de a través de la creatividad ser capaz de consumir menos, dando una nueva vida a aparatos, ropa o dispositivos tras una pequeña transformación. Esa conciencia que combina creatividad, buena disposición, sensación de pertenencia y cuidado por lo que nos rodea, es la base de que entendamos la importancia que días como hoy tienen, y no está de más seguir celebrándolos y dando cada año nuevas herramientas para cuidar y disfrutar de nuestra casa, ese pequeño punto azul en mitad del universo, como diría Carl Sagan.

Antes de irnos... Recuerden que para reciclar hay que separar, así que por favor, pónganme los plásticos en el amarillo, la materia orgánica en el gris, el papel en el azul y el vidrio (ojo, vidrio, no cualquier cristal) en nuestros envases verdes, así, su próximo cuaderno se podrá hacer con menos árboles o la siguiente cerveza que les enfríe este mayo cordobés no supondrá un esfuerzo mayor de minería. Y, si como a mí, les pasa que no saben qué hacer con el papel mojado, o con el cristal no de vidrio, o si el satinado es papel o plástico, no duden en consultar con los expertos y expertas de los que gozamos en Córdoba, nuestra empresa pública municipal de residuos, Sadeco. Para más información: https://www.sadeco.es/que-puedes-hacer/como-separar/

¡Feliz 17 de mayo. Feliz Día del Reciclaje!

Rafael Diego Macho Reyes

Coordinador del Área de Medioambiente del CCM de Podemos Córdoba.