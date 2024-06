Tras los resultados electorales del pasado 9 de junio las buenas gentes de izquierdas de este país nos fuimos a la cama pensando en qué hacer en esta coyuntura; La gran pregunta, ¿Qué hacer?

La realidad es que tenemos más incertidumbres que certezas. Los que provenimos de la izquierda organizada, lo hacíamos con “siglas y líderes que parecían de otro siglo” en palabras desafortunadas de Monedero -artículo “Podemos reload”-, y paulatinamente veíamos cómo bajaban nuestros resultados electorales desde finales de la década de los 90 hasta el surgimiento de Podemos. A partir del 15 M surge lo que muchos denominaron “la nueva política” donde Podemos no llegó a asaltar los cielos pero sí obtuvo 42 diputados en las elecciones generales de 2015.

Para las elecciones generales del año siguiente, en 2016 la izquierda nos presentamos bajo un único paraguas electoral, con Unidas Podemos, entendiendo la necesidad de organizar un frente común electoral que aprovechara los restos de votos de las circunscripciones provinciales y uniera en un mismo programa electoral y en una misma papeleta las diferentes izquierdas a la izquierda del PSOE. El objetivo era crear una herramienta útil y mayoritaria, con aspiraciones de gobierno, para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. En esa coyuntura Unidas Podemos funcionó para esos propósitos, a pesar de las fricciones que surgieron durante la construcción y desarrollo de la confluencia. Alcanzamos mediante ese instrumento 71 diputados, y tras una repetición electoral, por primera vez desde la segunda república, entrar en el gobierno, a pesar de que UP daba muestras de agotamiento como indicaban los resultados electorales de las generales de 2019 (33 diputados que bajaron a 26 tras la repetición electoral).

La unión de Podemos e Izquierda Unida perdía el apoyo popular, por lo que ambas organizaciones dieron por superada esa coalición electoral, buscando crear otro espacio más amplio de confluencia recogiendo las escisiones que surgen de Podemos, la integración de partidos nacionalistas, y donde integrar a aquellas personas que no se adscriben a un partido concreto, que no “militan” pero que sí se reconocen “de izquierdas”, y en muchos casos están implicados en espacios feministas, verdes, educativos o vecinales. Esa es la aspiración compartida por todas las organizaciones políticas de izquierdas que se ha materializado en las distintas confluencias que se han ido poniendo en marcha estos últimos años. Ese fue el objetivo socioelectoral que Unidas Podemos no alcanzó o no supo mantener, y la diferencia en el diseño de la construcción entre Unidas Podemos y SUMAR, que pretendía superar la coalición electoral y facilitar espacios abiertos y amables para las personas no organizadas políticamente en su seno.

Los resultados electorales de las elecciones europeas han puesto en cuestión esta última estrategia electoral. Son tiempos volátiles y convulsos, donde los árboles en demasiadas ocasiones nos impiden ver el bosque pero el reto sigue siendo el mismo: dar expresión electoral a la gente de izquierdas de nuestro país que en demasiadas ocasiones se ha quedado en casa, y que representaban más de 5 millones de votos en las generales de junio de 2016.

Son pocas las certezas, pero sí sabemos que la unidad es imprescindible para el éxito. Sabemos que ninguna de las estrategias ni instrumentos anteriores nos ha supuesto su acercamiento estable a nuestro espacio político. Y ese es nuestro principal reto. En estos tiempos de desafección política esa es la tarea más urgente y complicada que desde la izquierda debemos afrontar. Partimos de nuevo desde cero, pero tenemos la fuerza, la convicción y el aprendizaje histórico que llevamos en nuestras mochilas, cargadas con décadas de lucha y movilización. Sí se puede.