Ni puñetero caso

Todos nos afanamos para que se cumplan nuestros objetivos, y uno de ellos es vivir, como nos merecemos. Siempre hemos presumido de vivir en uno de los barrios más tranquilos de nuestra ciudad, y, de verdad, así ha sido: casas unifamiliares, sin nadie a quien molestar ni ser molestado en nuestra comunidad, disfrutando de la calle, incluso en verano nos salíamos a ella, para disfrutar del ambiente algo más fresco que en la misma se tenía. Un en definitiva un regalo.

Pero llegan otros momentos. Entre todos vemos que es una zona para vivirla: junto al fresco del río, y surgen el parque de Miraflores, nuevos puentes que nos comuniquen con el resto de la ciudad, no por la necesidad de que el barrio se conecte con la ciudad, sino porque la ciudad se conecte entre sí.

Y por descontado el arco viario sur, que comunica el este y el oeste, aunque lleguen junto a algunas molestias para los vecinos de la zona, entre ellos, el aumento de circulación, supresión de aparcamientos y otros. Pero son servidumbres de la evolución propia de todas las ciudades.

Y consideramos que ha llegado la hora del Sur, que vamos a suturar la herida del Sur con el resto de la ciudad, refiriéndome a los remanentes surgidos del Plan Renfe, que iba a reparar la herida hacia el norte y la del sur, con el río, pero solamente se nota en que los precios de las viviendas se disparan y nos llegan eventos que aparentemente benefician al barrio, pero qué va, sólo convierten al barrio en servidor de servicios para el resto de la ciudad: y llega la Feria, nos acercan la Semana Santa, tenemos Rally, Mercado Medieval o… incluso aparcamientos para la zona centro, junto a estar cerca del Estadio, y otras cuestiones que nos traen nuevos vecinos aunque sean momentáneos para asistir a los eventos antes mencionados.

Nuestra cuota de solidaridad la hemos cubierto: hemos dado conectividad a la ciudad, aparcamientos para otros, distintos eventos ciudadanos… y no nos pesa, pero nadie ha pensado en nosotros mismos. Ahora somos nosotros los que estamos privados de aparcamientos. No podemos acceder ni a nuestra propia zona natural, y el Ayuntamiento, ni caso, no se preocupa de lo que nos pasa a los vecinos y vecinas del Campo de la Verdad y Fray Albino. Y así 8 años, y más.

Solamente recuerdo, en mayo, nuevas elecciones y nuevas promesas, en nuestro caso, las mismas de siempre, porque nunca se cumplen.