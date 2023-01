Me he alargado esta tarde al Centro de Creación Contemporánea de Andalucía para contemplar la exposición Cambio de Era, Córdoba y el Mediterráneo Cristiano. Antes busqué en la página oficial del Centro de Creación Contemporánea de Andalucía para consultar horarios. Sorpresa, en la página no hacen referencia ninguna a la exposición, pese a que la Junta de Andalucía es patrocinadora de la misma. Entré en la página creada para la exposición y efectivamente, una de las tres sedes es allí. Pensé que era un error u olvido y me desplacé al centro para verla. En el exterior ningún cartel anuncia el evento. Entré, no pregunté y deambulé buscando el arte cristiano. No lo encontré, al salir pregunté a una empleada y me dijo que lo que yo buscaba estaba en otro sitio, saliendo a la vuelta. Que era del Ayuntamiento que es el responsable de anunciarla.

Salí y tras rodear el edificio hube de salir por la puerta que da al Arenal, donde tampoco está anunciada la exposición en la cartelería del centro. En un hito metálico de forma piramidal, (de unos dos metros de alto por 70 cm de ancho aproximadamente), exento a unos tres metros se anuncia la misma. Se le da entrada desde la calle a través de un corredor hecho con las vallas rojas, de esas que sirven para delimitar la carrera oficial en semana santa.

En ese lado del edificio, casi al final hay un gran cartel de la exposición que la verdad es visible tan sólo desde la avenida del Campo de la Verdad ya casi en El Arenal. Allí en un recoveco del edificio hay una entrada en la que no hay la menor señal de que allí se celebre una exposición. Acompaño el texto de las fotos que corroboran lo expuesto. ¿No hay nadie de la Junta de Andalucía o del Ayuntamiento que corrijan esas deficiencias? Todavía están a tiempo.