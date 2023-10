En estos días se han cumplido 31 años de mi llegada a esta maravillosa ciudad.

Llegué tras una dura oposición para integrar la recién creada Orquesta de Córdoba, llevo en ella desde el primer día que comenzó con los ensayos (7 de octubre de 1992) y concierto inaugural (29 de octubre de 1992) y aquí sigo 31 años después.

Me he sentido muy a gusto y feliz aquí a lo largo de todos estos años (y me sigo sintiendo), pero debo confesar que hay algo que desde el primer día me tiene un tanto desencantado.

Esto no es otra cosa que la falta de una sede propia y un auditorio para nuestra Orquesta. Llevamos 31 años alquilando (y pagando del presupuesto de la propia Orquesta) al IMAE sus salas y teatros para ensayar y realizar nuestros conciertos en la ciudad.

Desde el primer día se nos prometió dicha sede y auditorio, han pasado los años y diversos han sido los gobiernos municipales, pero el soñado auditorio nunca ha llegado.

Lo curioso de esto es que nadie puede decir que esta carencia sea por una cuestión de color político o ideológico, creo que Córdoba es la única capital española importante que los ha tenido de los tres colores principales, a saber: IU, PSOE y PP.

Todos y cada uno de ellos prometieron, elección tras elección y legislatura tras legislatura que iban a hacer un auditorio en Córdoba, que no era lógico ni de recibo que una de las 12 ciudades más importantes del país no tuviese un auditorio (ni una sede) para su Orquesta, cuando prácticamente todas las 50 capitales de provincia del Estado cuentan con al menos uno.

Creo recordar que todos los alcaldes desde entonces (incluido el reelegido actualmente) han pasado por algún ensayo a prometernos el auditorio y la sede, algunos de ell@s en compañía de los arquitectos y la maqueta correspondiente, nada real se ha visto después de 31 años.

Aunque por supuesto, habrá que dejar un hueco a la esperanza y soñar con que en la actual legislatura, o en un tiempo no muy lejano comiencen por fin las obras de ese soñado auditorio, un espacio que por supuesto podría servir también para otras formaciones y músicas.

Sin duda la Corporación Municipal que algún día lo levante pasará a la historia de esta ciudad por ello. Los muchos aficionados y aficionadas a la música y la Orquesta lo recibiríamos con sumo alborozo.

Ojalá lo podamos disfrutar todas y todos algún día, ojalá.

*Rafael Martínez Guillén

Solista de trombón de la Orquesta de Córdoba y solista de Jazz.