El padre Karras en Linares

En Linares, Jaén, pasan cosas: apuñalamientos, peleas, violencia máxima, atropellos, reyertas… También debe haber amor y relaciones y abuelos y nietos y suegros y suegras y un horno de pan y pasteles, digo yo.

Nunca he estado en Linares, lo he dejado a la derecha de una autovía, de pasada, pero no me cabe duda de que tendrá su casco histórico, su iglesia guapa, sus casas solariegas con historias familiares.

Lo último que he sabido de allí es la práctica cutre de un exorcismo. Qué mejor sitio para un exorcismo que Linares, Jaén.

Al parecer, los padres y el exsuegro de una mujer la retuvieron en una casa durante 22 días alimentándola de pan, agua y miel ¡Miel! (esto último no se entiende, como si lo demás se entendiera) para expulsarle el demonio que llevaba dentro.

La judicatura no sabe si ese caso es de violencia de género o de qué. De hecho, los implicados están en libertad con cargos. ¿Cargos de qué? De exorcismo no creo. Hay unas fallas terribles entre el derecho canónico y el derecho civil, supongo.

Bueno, sí: parece una retención ilegal (¿qué será una “retención legal”? ¿tu hipoteca acaso?). Lo que parece claro es que si alguien tiene al diablo dentro debe ser una mujer, una bruja. La historia está repleta de estas cosas.

Creo que no se puede hacer un exorcismo amateur. Hay que llamar al Padre Karras.

Damien Karras, con una especie de excedencia, vendría desde la Universidad de Georgetown (Whasingtown), pagado por la Diputación de Jaén y Unicaja (suponemos), y haría las cosas como se deben hacer, aunque le salpique el vómito del inframundo y acabe desnucado en una escalera de Linares.

Cada vez que me cruzo con un tipo joven vestido de ngro y con alzacuellos por el centro de la ciudad, pienso en el Padre Karras y le presento mis respetos con un ligero gesto (que no advierte, porque es un gesto discreto y casi secreto).

Los exorcistas son un gremio necesario.

Pero que sean titulados, por favor. No aficionados.