Holly Week

Dos años sin sacar a sus titulares, tristeza magna de las cofradías cordobesas que han tenido que reconvertir sus actividades y, llenas de músculo, han dedicado sus reuniones en los cuarteles del largo invierno para traducir el nombre de sus advocaciones y, así, internacionalizarse y surcar otras fronteras cuando sea posible.

Cordópolis ha tenido acceso a las deliberaciones de un nuevo diccionario en construcción.

Step by step, paso a paso, por aquí va:

Bondad. Kindness

Quinta angustia. The fifth anguish

Salud. Health for everyone

Providencia. Providence (a town to live in)

Presentación al pueblo. Here I am.

Lágrimas. Teardrops

Entrada triunfal. Winner is coming

Penas de Santiago. Iago´s sorrow (in a Shakesperian mood)

Rescatao. Bringuing back

Esperanza. Emily Dickinson

Amor. Cuore di vero

Huerto. Orchard

Merced. Mercy

Estrella. George Lucas

Vera Cruz. The one and only truth

Sentencia. Judgament

Vía Crucis. That´s the way

Remedio de Ánimas. Soul paracetamoul (Ibuprofeno too)

Agonía. The last goodbye

Sangre. Blood

Buen Suceso. A Great fact/Big Fish

Santa faz. Face in the crowd

Prendimiento. They´ve caught you

Perdón. Sorry

Calvario. No man´s land

Paz. Pis

Misericordia. Mercy again

Pasión. Scorssese

Piedad. Scorssese

Caridad. Charity

Caída. Falling down

Sagrada Cena. Supper´s ready

Angustias. Pietá

Buena Muerte. Una ley

Conversión. Horse´s fall down

Soledad. Alone again

Expiración. The last breath

Descendimiento. Down

Dolores. Mi madre. Su padre.

Santo Sepulcro. Six feet under.

Gente comiendo pipas. Parrots