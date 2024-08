Hoy, 1 de septiembre, se celebra la Jornada de Oración por el Cuidado de la Creación (sic) y cae en domingo, día de misa.

Así nos lo recordó el obispo de nuestra diócesis hace unos días. El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, es tan importante para mí como la presidenta de la comunidad de vecinos donde vivo. Tienen el poder de decidir el horario y los usos de las zonas comunes de la urbanización, incluida la pileta, y anuncian asuntos de importancia en las paredes del ascensor, a las puertas de la parroquia o en el tablón de corcho que hay en el portal, encima de los buzones. Cosas, ya digo, siempre de importancia como “el lunes se limpiarán las cocheras, se ruega que las despejen de vehículos a partir de las ocho de la mañana”.

Yo no tengo coche ni plaza de garaje en el bloque; así que el anuncio me la sopla, pero ahí está, por si acaso (ven cómo se parecen).

Hay que cuidar la Creación, dice el obispo, porque hay que “caer en la cuenta de que el mundo que nos rodea y en el que habitamos es obra de la acción creadora de Dios, que lo ha hecho todo de la nada, como un acto generoso”. Y nos recuerda que, también de la nada, creó al hombre para que sea “el virrey” de esa Creación.

“La Iglesia Católica ama la naturaleza porque es obra de su Señor, del creador de todo lo visible y lo invisible”, recuerda el obispo, por si acaso.

Así las cosas debo colegir que el tal Señor no solo me ha creado a mí, sino también a la presidenta de mi comunidad e, incluso, a la empresa que limpia la cochera que no tengo. También a las tormentas, a la temperatura de los océanos, las erupciones volcánicas o de tu piel en la playa, las DANAs o los sarpullidos que provoca cierta ropa interior sea de marca franquiciada o del mercadillo de Las Setas. Todo, pues: lo que se ve, lo que se toca, lo que se siente o lo que nos parece insensible, el dron armado o el proyectil soviético enterrado cerca de El Arcángel.

Hasta la etiqueta de Anís del Mono es obra suya. Una genialidad en la que un macaco tiene el rostro de Charles Darwin, para que no quede duda.

Mucha gente acabó ardiendo por dudar, o proponer, que Dios no lo había hecho todo, todo y todo. Porque, entre otras muchas cosas, el Señor también creó el fuego. O para crear todas las dudas.

Por eso, en las cajas de cerillas, junto a la frase “mantener fuera del alcance de los niños” debería aparecer el mensaje: “mantener fuera del alcance del obispo”.

Mantener fora do alcance das crianças. Mantener fora do alcance do bispo.

En portugués. Que es más chulo.