La movilidad, ja, ja, ja

Una exposición de coches para celebrar el Día Mundial Sin Coche Bernardo Jurado — Concejal de Movilidad

Háganse la siguiente pregunta: ¿se puede organizar una exposición de coches en el Día Mundial Sin Coche? Se puede. Aparentemente es una contradicción en sus términos. En el fondo, también. Es lo que ocurre cuando montas una Concejalía de Movilidad y la movilidad te trae al fresco, pero quieres quedar como un Ayuntamiento guay de última generación.

Vayamos a los hechos. El señor concejal del ramo organizó como cada año la Semana Europea de la Movilidad para promover (presuntamente) el transporte urbano alternativo. Y para conmemorar la efeméride organizó una exposición comercial de 4.000 metros lineales de vehículos en el paseo peatonal del Vial Norte. Todo indica que el señor Jordano cogió el rábano de la movilidad por las hojas y se montó un oxímoron urbano realmente ingenioso.

Qué más movilidad, debió pensar el señor edil, que la que proporciona el coche. Si cogemos el diccionario de la RAE, no tenemos más remedio que concederle la razón. El diccionario dice exactamente eso: “Cualidad de movible”. Punto. Y oiga: el coche la tiene. De manera que cuando la movilidad es una simple carcasa lingüística para quedar de moderno, te agarras a la literalidad de la RAE y celebras el Día Mundial Sin Coche invitando a la Asociación Provincial de Talleres y Automoción de Córdoba para que presente sus flamantes modelos.

Los coches expuestos, dicho sea de paso, eran eléctricos. Pero, por ser eléctricos, no dejan de ser coches. Al menos, hasta antes de ayer. Y, por lo tanto, originan atascos, necesitan aparcamientos, monopolizan el espacio, intimidan a los peatones, condicionan la planificación urbana y etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas zarandajas que acabaron obligando a los municipios a replantearse la cuestión de la movilidad.

A estas alturas del artículo, es probable que estén ustedes más perdidos que Felipe González en su propio partido. Nosotros también. Pero lo cierto es que el señor Jordano, no únicamente invitó cortésmente a la Asociación de Automoción de Córdoba para que exhibiera sus coches eléctricos en zona peatonal, sino que habilitó un espacio para colocar un simulador de conducción y un escaléxtric. Y no se lo pierdan: para sortear dos pases VIP al Rallye Sierra Morena, que, como todo el mundo sabe, es un referente indiscutible de la movilidad sostenible.

Si seguimos este extraño patrón lingüístico, según el cual las palabras no significan lo que parecen significar, no podemos descartar que cualquier día el Ayuntamiento promueva la Zona de Bajas Emisiones permitiendo la entrada al casco urbano de cientos de vehículos a motor para que los padres recojan a sus criaturitas en la puerta del colegio. No sé si me explico.