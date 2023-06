Teresa Guitar, un proyecto para aprender 'online' a tocar la guitarra flamenca, gana EmprendeUCO

Teresa Guitar, un proyecto promovido por Teresa Jiménez para impartir clases online de guitarra flamenca en inglés y en español, ha sido la idea de negocio que ha recibido el premio EmprendeUCO en la novena edición de estos reconocimientos, que se han entregado esta tarde en el Rectorado. Teresa Guitar tiene como objetivo primordial ofrecer una solución a personas de otros países que quieran aprender a tocar este instrumento sin necesidad de tener que venir a España ni conocer la teoría musical. Mediante esta iniciativa, que recibe un premio de 3.000 euros, ya ha permitido que alumnos de diez nacionalidades diferentes reciban formación de guitarra flamenca. Un total de 26 proyectos y 37 futuros empresarios han alcanzado la fase final de un programa destinado al fortalecimiento de los emprendedores vinculados a la Universidad de Córdoba, que encabeza la organización con el respaldo de la Diputación de Córdoba y la gestión de Fundecor. El presupuesto de esta novena edición ha alcanzado los 124.525 euros.

El premio a la mejor idea aplicada a la provincia ha recaído en Unihub, que ha diseñado una plataforma colaborativa de alquiler de pisos para estudiantes. En cuanto al reconocimiento al mejor modelo de negocio se ha designado a Sierra Ecom, por una iniciativa que vincula el marketing con el desarrollo de un centro logístico de apoyo a empresas. El otro primer premio, que reconoce a la mejor iniciativa de emprendimiento social, lo ha recibido Green Carbons, que persigue la generación de valor añadido de subproductos de la agricultura como huesos o cáscaras mediante su transformación en carbones activados sostenibles. Ambos galardones reciben 1.500 euros.

Los dos segundos premios en estas categorías han recaído en Lunatouris, proyecto dedicado al diseño de paquetes de viajes y de ocio a medida para personas con poco tiempo o poca experiencia en este ámbito, y en Joyas de Córdoba, un sello que ampara los artesanos joyeros que se han quedado atrás en la transformación digital. Joyas de Córdoba los posiciona y los apoya en logística. Los segundos premios reciben 1.000 euros.

El proyecto Instajob, una aplicación móvil que conecta a empresas que buscan trabajos temporales para estudiantes que buscan oportunidades de empleo flexibles, ha sido considerada la idea de negocio con la tecnología más disruptiva y recibe un galardón de 1.000 euros, mientras que la idea que reconoce la mejor iniciativa vinculada a la mujer es Boncai, que también recibe 1.000 euros. Promovido por un equipo de arquitectas, esta iniciativa se fundamenta en ayudar de forma multidisciplinar a familias o personas que se enfrentan a obras y reformas. En cuanto al premio al mejor pitch, el galardón ha sido para 921, una firma de ropa especializada en el mundo del motor fundada en 2021 y que ya está en marcha.

El rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo Rodríguez, ha felicitado a los ganadores en las distintas categorías, destacando el alto nivel creativo de los participantes, “quienes han demostrado saber aplicar los conocimientos adquiridos en el curso para implantar soluciones novedosas en sectores claves de la economía cordobesa y andaluza, como es el turismo y cultura, sector agroalimentario y ambiental, servicios, educación y bienestar social y plataformas participativas enmarcadas en el uso de las nuevas tecnologías”. Asimismo, el rector ha agradecido el apoyo incondicional de la Diputación de Córdoba a “este programa que ha demostrado ser un caso de éxito, creando 63 empresas desde que comenzó su andadura”.

El director general de Planificación de la Investigación, Librado Carrasco Otero, ha asegurado que la Universidad es un pilar básico para dinamizar el emprendimiento “porque es fuente de conocimiento, de creación de talento y foro inspirador para el desarrollo de ideas con impacto económico y social”. Carrasco Otero, que ha efectuado un breve recordatorio de las iniciativas de emprendimiento que mantiene la Junta de Andalucía, ha felicitado a los galardonados por contribuir, con sus proyectos “a visibilizar las tendencias del mercado e identificar zonas y sectores de actividad donde están las mejores oportunidades de negocio y empleo y generar tejido empresarial”.

El delegado de Empleo en funciones de la Diputación de Córdoba, Miguel Ruz, ha valorado la repercusión del programa en la provincia, insistiendo en que “para nosotros es fundamental respaldar iniciativas que promuevan la empleabilidad y el emprendimiento entre los jóvenes de nuestros municipios, ayudándoles a hacer realidad sus ideas de negocio y dándoles las herramientas necesarias para que dichas ideas se conviertan en realidad”. Ruz ha reiterado el compromiso de la institución provincial con este programa y con la Universidad de Córdoba, “con la que llevamos tiempo colaborando en muchas iniciativas desde nuestra Delegación para conseguir dar oportunidades laborales a los segmentos con más dificultades, entre ellos el de los jóvenes, que a través de programas como EmprendeUCO obtienen el asesoramiento que necesitan para que sus proyectos empresariales vean la luz”.

El vicerrector de Formación Continua, Empleabilidad y Emprendimiento y presidente de Fundecor, Antonio Arenas, ha dado la bienvenida a los asistentes y ha agradecido el esfuerzo que realizan todas las personas implicadas en el desarrollo de EmpredeUCO. Arenas se ha dirigido, en especial a los emprendedores, de quienes ha destacado “su valentía, pasión y determinación”. El presidente de Fundecor ha realzado “los desafíos que han afrontado desde la perseverancia y la innovación, lo que nos llevará a alcanzar grandes metas”. Arenas ha deseado que los proyectos tengan éxito y que se conviertan en una fuente de empleo y de desarrollo para la sociedad“.

La novena edición de EmprendeUCO comenzó en enero con 53 proyectos y 69 emprendedores inscritos. Tras una primera selección, han concursado en la fase final 26 ideas de negocio que se concretan en las áreas de turismo y cultura, sector agroalimentario y ambiental, servicios, educación y bienestar social y plataformas participativas enmarcadas en el uso de las nuevas tecnologías. 37 personas, la mitad universitarios o egresados de entre 18 y 25 años, han participad0 en las citadas iniciativas, que son, en su mayoría (18), propuestas individuales y el resto (8) proyectos desarrollados por equipos de entre dos y cuatro personas.

