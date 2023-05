El gran angular de los 50 años de la Universidad de Córdoba

La metáfora del gran angular es de Elena Lázaro, directora de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba. Pero es la que mejor define el libro Apuntes de medio siglo de historia universitaria que este martes presentó la Universidad en el salón de actos del Rectorado.

Con motivo del medio siglo de la Universidad de Córdoba, la institución académica encargó a nueve periodistas amplios reportajes sobre su historia. El foco de la comunicación cordobesa, reflejado en un gran libro conmemorativo que ha sido dirigido por el responsable del Gabinete de Comunicación de la UCO desde su creación hasta su jubilación en 2015, Carlos Miraz Suberviola. El objetivo ha sido retratar un “viaje apasionante”, en palabras de Rosa Aparicio, actual directora de Comunicación, los 50 años de la Universidad y su relación con la ciudad y la provincia, con la sociedad, la política, la cultura o el propio periodismo.

José María Martín García, Marta Jiménez Zafra, Antonio Raya Carmona, Carmen Aumente Rubio, Elena Sanz Pérez de Guzmán, Lourdes Chaparro Ruiz, María José Martínez Carmona, Aristóteles Moreno Villafaina y Teresa Muñiz López, coordinados por Carlos Miraz Suberviola, responsable del Gabinete de Comunicación de la UCO desde su creación hasta su jubilación en 2015, abordan en los diferentes capítulos la relación de la UCO con la ciudad y su incidencia en el trazado urbanístico de la misma, la evolución de la vida cultural universitaria, el deporte, el papel de la UCO como motor de desarrollo socioeconómico en el territorio, el crecimiento de la Universidad de Córdoba en el ámbito científico, la proyección internacional de la UCO, el avance de la institución académica en materia de igualdad y cooperación, la presencia de universitarias y universitarios cordobeses en la vida política de la provincia y entrevistas a integrantes de la comunidad universitaria. Cada capítulo está ilustrado con las fotografías de José Martínez, Chencho.

El rector de la UCO, Manuel Torralbo Rodríguez, ha agradecido el papel de los medios de comunicación en estas cinco décadas, por “haber sido instrumento de transmisión de nuestro día a día y una colaboración imprescindible para cimentar esa sólida alianza con la sociedad cordobesa de la que nos sentimos orgullosos y profundamente agradecidos”.

El coordinador del libro y excoordinador de Comunicación de la Universidad de Córdoba, Carlos Miraz, ha apuntado que el libro no es una investigación académica ni una recopilación histórica exhaustiva de datos, sino testimonios de profesionales especializados en temas propios de la Educación Superior cuya labor a través de los años los has convertido “en analistas y testigos muy cualificados, cuando no en verdaderos archivos vivientes o documentales de lo acaecido en las diversas etapas de nuestro campus”.

Posteriormente tuvo lugar un coloquio con algunos de los periodistas participantes en el libro y que fue conducido por Elena Lázaro, periodista y coordinadora de la Unidad de Cultura Científica de la UCO, quien definió el libro como una “foto fija de la Universidad de Córdoba realizada con gran angular por la variedad de temas y miradas”. José María Martín recalcó cómo la presencia de centros universitarios atomizados por la ciudad, prácticamente a 10 o 15 minutos de cualquier barrio, ha modelado positivamente Córdoba. “Esto es algo que no ocurre con todas las administraciones y, dado que cualquier uso colectivo incide en el entorno, la presencia de estos centros universitarios mejora la ciudad”, indicó. La Universidad de Córdoba como cantera de políticos fue abordada por Teresa Muñiz. “No es casualidad que de la UCO hayan salido personajes como Carmen Calvo, Manuel Pimentel, Rosa Aguilera o el actual alcalde, José María Bellido”, explicó, “ya que la universidad va unida inevitablemente al pensamiento crítico”. A este respecto, Elena Lázaro sugirió que “si la política es el ejercicio legítimo de transformación social, lo que hace la UCO en su conjunto también es política”. Por su parte, Elena Sanz, responsable del capítulo dedicado a la investigación, subrayó la idea de que en la Universidad de Córdoba se hacen grandes cosas a pesar de tener una conciencia de “ser pequeñitos -entiendo que por el volumen- aunque yo considero que para nada sois pequeños”. “Creo que la fórmula del éxito en investigación, según me la han transmitido las personas a las que he entrevistado, es el trabajo en equipo y la conexión con la sociedad que la rodea”. Por último, Carmen Aumente esbozó unas pinceladas de la relación entre la UCO y la provincia, comenzando por la investigación aplicada que realizan las cátedras a demanda de empresas de la tierra, pasando por la colaboración en proyectos de empleabilidad y emprendimiento con Diputación, el permanente diálogo del Consejo Social con la provincia, la apuesta incansable por la Escuela Politécnica Superior de Belmez, las ocho sedes provinciales del Centro Intergeneracional o el papel de la UCO en la Base Logística del Ejército de Tierra.

Esta colección se completará este año con otra publicación coordinada por los profesores Francisco Acosta y M.ª José Ramos que repasará la historia de los estudios universitarios en Córdoba desde el siglo XIX hasta el XXI.