Las diez pizzerías que no deberías perderte en Córdoba

El Mordisquito 2

Desde un famoso barrio de Córdoba pueden presumir de ser una de las mejores pizzerías de toda Andalucía y no contento con ello también se ha colado en el top 15 de España. El certamen Best Pizza Spain dejó claro que El Mordisquito 2 es el establecimiento referente en este tipo de comida italiana tanto en la provincia como en la capital califal. Y es que este restaurante tiene una gran variedad a la hora de los entrantes y de las propias pizzas. Con un precio que va desde los 10 hasta los 17 euros, El Mordisquito 2 también ofrece entrantes, hamburguesas, roscas y productos típicos cordobeses tanto para comer en el propio local como, si así lo desea el cliente, en su propia casa con un delivery perfecto. Avenida Virgen de Fátima, 22, Córdoba, Tlf. 698 94 68 17. Mapa

La Fabbrica

Abrió sus puertas en la calle Albéniz en 2014 y poco a poco se ha ido creando un nombre para consolidarse como uno de los mejores restaurantes italianos de Córdoba. Tal y como dice el propio establecimiento, la Fabbrica apuesta por un nuevo concepto de la pizza, que rompe con el típico estereotipo de la pizza congelada, ofreciendo recetas originales hechas al día, de productos frescos. Por ello, su carta es más que homogénea en cuanto a este plato se refiere, instaurando el 11,50 euros para diez clases diferentes, aunque dejando tanto la margarita -por debajo, 8,50 euros-, la Avicci y la Especial -por encima, 12,50 y 14 euros, respectivamente- al margen. Calle Albéniz, 16, Córdoba, Tlf. 957 84 62 02. Mapa

Casa Mia

Hace cuatro años aterrizó en Córdoba en busca de marcar una línea hasta ahora desconocida en territorio cordobés y lo ha ido consiguiendo poco a poco, consolidando su nombre en la sociedad califal y ahora es uno de los referentes en cuanto a pizzas se refiere. Casa Mia es un restaurante italiano donde existe una gran variedad de productos en su carta, aunque la pizza es su estrella principal. Los precios oscilan desde los 8,90 hasta los 22 euros, aunque el coste medio asciende hasta los 14,50 euros. Calle María La Judía, 16, Córdoba, Tlf. 683 23 46 49. Mapa

¡Sí, quiero!

No, no es una proposición de boda, aunque sí que es un buen sitio para ir con tu pareja o pedir, también, a domicilio. El restaurante ¡Sí, quiero! está basado en la comida italiana, pero su polivalencia hace que puedas disfrutar de su comida a pesar de que este tipo de establecimientos no te llamen del todo la atención. Empleando una cocina italiana fusionada con toques de la tierra, unido al precio homogéneo de 10,90 euros para sus trece tipos de pizzas -a excepción de la personalizada que aumenta a los 13,90 euros- hace que sea una opción más que factible para un comensal medio. Calle Santa María de Trasierra, 41, Córdoba, Tlf. 957 74 79 51. Mapa

Pizzarelli Ollerías

Una opción más factible para el bolsillo aunque la calidad sigue estando presente. Las cadenas de comida en la calle son perfectas para una opción más rápida sin perder la variedad tanto en los productos como en las opciones que se presentan, y el Pizzarelli Ollerías no es una excepción en este tipo de casos. Este establecimiento tiene una gran valoración, en gran parte, por unos precios que no varían de los 4,95 euros y dividiendo sus pizzas desde las especialidades, pasando por las supremes y acabando por las clásicas y las del mundo. Avenida de las Ollerías, 33, Córdoba, Tlf. 957 11 15 55. Mapa

Pizzería Verde Rucola

Con los productos importados desde Italia, la Pizzería Verde Rucola sigue fiel a sus orígenes para ofrecer al cliente una pizza 100% italiana. Este establecimiento sirve este plato a sus comensales desde 2017 y, desde entonces, se han convertido en unos referentes dentro del barrio Poniente Sur. En lo que se refiere a su carta, los precios varían según los tamaños: mediana o familiar, aunque el coste mantiene la tónica de este tipo de restaurantes, desde los seis euros hasta los 21, según la elaboración y los productos de una u otra pizza. Plaza de Vista Alegre, 12, Córdoba, Tlf. 674 76 60 22. Mapa

La Mafia Se Sienta a la Mesa

Una cadena de restaurantes que tiene establecimientos en 40 ciudades diferentes de España y Córdoba no iba a ser menos. La Mafia Se Sienta a la Mesa es un local donde la comida italiana es la gran protagonista, teniendo una gran variedad de platos, aunque una de sus protagonistas también son las pizzas. En total, hay 18 tipos de platos y los precios oscilan desde los 13,50 hasta los 17,90 euros, y los productos son de altísima calidad, siendo así una opción muy fiable. Avenida Gran Capitán, 46, Córdoba, Tlf. 682 68 14 85. Mapa

El Patrón

Es el restaurante italiano en el centro de Córdoba por excelencia, siendo el más conocido y el más consolidado de esta ubicación. El Patrón ha conseguido conquistar un gran volumen de comensales que buscan tradición, calidad y buen precio. Tal y como dice el establecimiento en su propia web, aquí los clientes se podrán encontrar un lugar acogedor donde disfrutar de la verdadera cocina italiana, en la que se encuentran las pizzas. Las 31 variedades de este plato hace que, unido al precio, sea una gran posibilidad para los interesados en probar el verdadero sabor de este tipo de comidas. Calle Enrique Redel, 3, Córdoba, Tlf. 957 48 49 70. Mapa

Pizzería Carlos

Comienza el apartado de delivery y comida rápida, una de las opciones más reclamadas por todos los cordobeses y hay también variedad en este tipo de comida. Por ello, la pizza siempre estará implantada en una sociedad muy aficionada a este nicho. Dentro de aquí, la Pizzería Carlos es una de las más reclamadas. Este establecimiento comenzó su particular aventura en 2009 y actualmente tiene más de 60 sucursales en España, trayendo todo tipo de productos, aunque las pizzas son sus protagonistas. Los tamaños -familiar, mediana, pequeña o calzone- hacen que varíen un precio más que aceptable. Avenida Isla Fuerteventura, 52, Córdoba, Tlf. 857 81 81 81. Mapa

Tata Pizza

No hace falta presentación, pero Tata Pizza se ha instaurado como una de las opciones más fiables para los cordobeses en cuanto a comida rápida se refiere. En 2011 inauguró su primer local en la calle José María Martorell y en la actualidad también se ha extendido a la calle Pintor Matisse y a la calle Miguel Gila. Su gran calidad en cuanto a los productos se refiere hace que la esponjosidad en su masa y el gran sabor, unido a la variedad, hace que se haya asentado como un referente en la sociedad califal. A pesar de que ha subido en los últimos meses, su precio rondando los diez euros sigue siendo un gran reclamo para sus clientes. Calle José María Martorell, 22, Córdoba, Tlf. 957 23 05 60. Mapa; Calle Miguel Gila, 7, Córdoba, Tlf. 957 05 04 50. Mapa; y Calle Pintor Matisse, 2, Córdoba, Tlf. 957 07 80 88. Mapa