Vox pide al Ayuntamiento “un mayor respaldo” a las peñas

La candidata a la alcaldía de Vox a la Alcaldía de Córdoba, Yolanda Almagro, ha pedido al Ayuntamiento “más respaldo” a las peñas de la ciudad con el fin de “garantizar su permanencia”.

La alcaldable ha participado en un convivencia con las peñas de los Romeros De la Vega y Romeros de la Mezquita, junto a la coordinadora de Vox en la capital, Marta León, donde también se ha realizado una veneración a la Virgen de la Esparraguera, según ha informado la formación en un comunicado.

“Hoy nos han acogido en esta convivencia donde se ha cantado a Córdoba y se ha realizado el tradicional perol. Es importante dar visibilidad a nuestras costumbres, dar a conocer a este grupo de personas que mantienen vivas nuestra cultura, que cuidan nuestras tradiciones y garantizar que el relevo generacional se lleve a cabo”, ha señalado Almagro.

Así, durante la convivencia la candidata a la Alcaldía ha insistido en que “falta promoción a estas actividades, falta promoción desde el Ayuntamiento al trabajo que hacen las peñas, faltan también planes de formación y participación para que las nuevas generaciones cojan el relevo de los peñistas cordobeses”.

En su visita a la Virgen de la Esparraguera con ambas peñas, ha subrayado que “si el Ayuntamiento no promociona estas actividades y las abre a la ciudad, si no facilita a las peñas este tipo de convivencia y no promociona las costumbres que conlleva el movimiento peñista se perderán en el tiempo”.

Por último, la candidata Almagro ha señalado que “desde Vox vamos a trabajar para cuidar lo nuestro, nuestras costumbres y tradiciones, viviendo la vida peñista desde dentro y poniendo la institución municipal al servicio de la promoción de las peñas cordobesas para garantizar así el relevo generacional en un sector que necesita de nuestros jóvenes para permanecer en el tiempo”.