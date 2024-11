El PSOE votará en contra de la subida de “un 10%” en la tasa de basura prevista por Diputación

El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, José Antonio Romero, ha recriminado al presidente de la Corporación Provincial, Salvador Fuentes, la celebración de un pleno urgente y extraordinario el próximo lunes para consumar la “brutal e innecesaria” subida de la tasa de recogida de basura de “un 10%” más el próximo año, un incremento que, unido a la subida del 40,8% del pasado año, según denuncia la formación, “alza el esfuerzo de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia a más de un 55% con respecto a este gasto desde que el PP gobierna la Diputación de Córdoba”.

Por ello, ha anunciado el voto en contra del PSOE a este “nuevo sablazo” que se llevará a cabo en un pleno extraordinario y urgente “convocado con nocturnidad y alevosía, sin ni siquiera hablarlo previamente con los grupos de la oposición”, una sesión en la que Romero argumentará, ha explicado el PSOE, el rechazo de la propuesta al no entender que se “siga subiendo” la tasa de basura y “metiendo la mano en el bolsillo de los ciudadanos para tratar de tapar la falta de gestión de la empresa Epremasa, sobre todo en la gestión de residuos que ahora quieren cargar sacándole ese dinero a los cordobeses y cordobesas”.

Romero ha insistido en un comunicado en que la subida decretada el pasado año se traduce en un incremento medio de 3,14 euros más al mes, que unida a la que Fuentes quiere aprobar para 2025 hará que el coste de la recogida de basura por año aumente del año 2023 a 2025 en 55,5 euros por familia, según ha sostenido.

Asimismo, ha rechazado la justificación alegada por el PP de salvar a la empresa de los números rojos y ha aseverado que “la Diputación cuenta con recursos suficientes para transferir a Epremasa y Emproacsa en lugar de meterle la mano en el bolsillo a los cordobeses y cordobesas, y prueba de ello es la pírrica ejecución presupuestaria de la Corporación, que el pasado semestre era del 33,6 por ciento, casi seis puntos por debajo del porcentaje alcanzado en el mismo período el pasado año”.

“Lo que nos queda claro es que el PP no está gestionando la empresa de recogida de basura de la provincia de Córdoba, sino que sólo lleva a cabo una subida de tasas para intentar llegar a tener beneficios y repercutir el esfuerzo en los bolsillos de los ciudadanos y ciudadanas en lugar de gestionar bien y no contaminar”, ha continuado el portavoz socialista, que afirma que la empresa pagará por el impuesto de vertederos entre tres y cuatro millones de euros “por no haber instalado el quinto contenedor en el año y medio que lleva gobernando”.

El representante socialista ha conminado a Fuentes a que “reclame de una vez por todas” al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que revierta el impuesto de vertederos que el Ejecutivo regional cobra en la provincia a ayuntamientos y la propia Diputación, un montante, afean desde la formación, que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha calculado que “asciende a cien millones en toda la comunidad”.