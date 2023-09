El PSOE reclama medidas que “eviten ciberataques” en el Ayuntamiento de la capital

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha pedido este lunes al gobierno de José María Bellido que adopte medidas para “evitar ciberataques” en el sistema informático del Consistorio.

En una nota, Hurtado ha hecho mención a que recientemente el Ayuntamiento de Sevilla ha recibido un ciberataque, “del cual aún no se ha recuperado, no pudiendo prestar los servicios a los ciudadanos de forma correcta en cuestiones tan básicas hoy en día como el padrón de habitantes, los impuestos municipales, el registro o la sede electrónica”.

Para Hurtado, “nadie esta libre de sufrir estos ataques, pero sí se puede estar mejor o peor preparado para, si ocurren, que el impacto y el tiempo de recuperación sea mínimo y afecte lo menos posible a los ciudadanos y a la reputación de la institución municipal”.

Así, ha defendido que “el Consistorio cordobés, al igual que el de Sevilla y Eprinsa de la Diputación de Córdoba, cuenta con excelentes profesionales con amplios conocimientos y experiencia en ciberseguridad”, de ahí que le haya pedido al gobierno del PP que “confíe en estos profesionales y los dote de herramientas y formación suficientes para seguir realizando su trabajo con éxito”.

Respecto de estas herramientas, Hurtado ha recordado que “hace unos meses se adjudicó un conjunto de herramientas y servicios financiados por Fondos Next Generation de la Unión Europea, que esperemos se haga buen uso de ellos y sirvan para seguir en el camino del bajo impacto de los ciberataques en el Ayuntamiento de Córdoba, no como otras licitaciones también financiadas por fondo europeos que se llevan anunciando meses y aún no se ha visto el resultado, como el nuevo Portal de Transparencia y Datos Abiertos”.

Para el portavoz socialista, “no sólo los 'hackers' son un riesgo importante para la seguridad de la información del Consistorio; también el gobierno municipal pone en riesgo esta seguridad, ya que desde hace cuatro años no han tomado ninguna decisión sobre la situación del CPD, esto es, la sala que contiene las máquinas con toda la información del Ayuntamiento que está en un estado lamentable, en un edificio ruinoso, y sólo se le han puesto parches para que siga funcionando”.

Al respecto, Hurtado ha indicado que “el gobierno de Isabel Ambrosio proyectó un nuevo edificio para alojar el CPD y ponerlo a disposición de todas las entidades municipales, pero el gobierno del PP lo desechó y desde entonces sólo han hecho anuncios fantasmas de traslados del CPD que aún no se han llevado a cabo, y tampoco se le espera”.