El PP lamenta que “el PSOE corta la N-432 para atacar la sanidad, pero se olvida de pedir a Sánchez la autovía”

La senadora del PP por Córdoba Lorena Guerra ha criticado este martes que “el PSOE se dedique a cortar la N-432 para atacar a la sanidad pública, pero se olvida de pedir a Sánchez la conversión en autovía de esta carretera fundamental para el Guadiato y para toda la provincia”.

Según ha expuesto la popular en una nota, “es aberrante ver cómo el PSOE utiliza a los vecinos creando alarma social y atacando al sistema sanitario con bulos y mentiras que sólo hacen deteriorarlo, mientras están callados ante un Gobierno central que se ha olvidado de la conversión de la N-432 en la autovía A-81, una demanda histórica de esta comarca que lleva metida en un cajón desde que Sánchez llegó a la Moncloa”.

Así, Guerra ha lamentado que “desde que el PSOE llegó al Gobierno de España en 2018 no ha movido ni un dedo por hacer realidad la conversión en autovía de esta carretera, cuando tenían 3,5 millones de euros que dejó presupuestados el Gobierno de Rajoy para hacer los estudios necesarios y comenzar el proyecto”.

“Lo han dejado morir metido en un cajón, han estado eliminando partidas presupuestarias y lo que incluyen en presupuestos no se ejecuta”, ha manifestado, para agregar que “no se han molestado ni siquiera en responder las alegaciones que presentaron los ayuntamientos, diputaciones y agentes sociales al estudio informativo en 2022”, de modo que “está claro que esa carretera y los vecinos del Guadiato no les importa nada al Gobierno del PSOE”, ha expresado la senadora.

Además, ha censurado “la manipulación que hace el PSOE para atacar a la sanidad pública, creando alarma social, miedo en la población y conflicto que lo único que consigue es espantar a los profesionales sanitarios que vienen a trabajar a esta comarca”.

“Si van a tener ruido, manifestaciones y provocaciones todos los días en su trabajo, los profesionales no van a querer ir a trabajar”, ha advertido, para remarcar que “flaco favor hace el socialismo al Guadiato”, porque “nos está abocando al aislamiento más absoluto, nos niegan la autovía de la N-432, nos niegan el aumento de la capacidad eléctrica, nos niegan la conexión de Puente Nuevo y ahora parece que también de La Colada, y encima espantan a los profesionales sanitarios que podrían venir a esta zona”, ha explicado.

“No existe desmantelamiento”

La senadora ha incidido en que “no existe ningún desmantelamiento del Hospital Valle del Guadiato, ni de ningún otro en la provincia”, de manera que “el Gobierno andaluz gestiona la sanidad de la mejor manera, aumentando los recursos, mejorando las infraestructuras y manteniendo la cartera de servicios a pesar de la falta de profesionales sanitarios que sufrimos en toda España”.

“No se ha eliminado ningún servicio del hospital, pueden existir problemas puntuales de carencias de algún especialista en un momento determinado, pero la Delegación trabaja sin descanso para solucionarlo lo antes posible”, ha dicho Guerra, quien ha añadido que “no se puede alarmar a la población hablando de desmantelamiento del hospital, porque eso es rotundamente falso”. “Y se puede demostrar con las importantes inversiones que se han llevado a cabo en este centro hospitalario en los últimos años”, ha asegurado.

Asimismo, Guerra ha recordado “la inversión de 600.000 euros para dotación de un TAC, de un mamógrafo digital, de un retinógrafo, de un ecógrafo radiológico y de monitores multiparamétricos”. Además, ha indicado que “el centro de salud de Peñarroya-Pueblonuevo ha recibido la inversión de 300.000 euros para arreglar daños estructurales que tenía ese edificio con más de cien años”, a la vez que “el Gobierno andaluz tiene pendiente una inversión de 500.000 euros para dotar a ambos centros de salud de energía fotovoltaica”, ha apostillado.

En palabras de la popular, “la realidad es que no se desmantela ningún centro de salud, se invierte más para mejorar esas infraestructuras, se buscan soluciones a la falta de profesionales, pero el Gobierno del PSOE no ayuda en nada, sólo se dedica a montar manifestaciones basadas en bulos y a crear alarma social, pero es incapaz de alzar la voz ante su jefe Sánchez”. “Los vecinos del Guadiato no nos merecemos esto”, ha dicho.