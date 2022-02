El PP critica que el Gobierno “ataque” a los autónomos y “proteja” a los ocupas de viviendas

El vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, ha trasladado este viernes al Gobierno que "la ocupación es un problema real en España" y ha reprochado que desde el Ejecutivo "se ataque a los autónomos, con la subida de las cuotas un 40%, y se proteja a los ocupas", algo que ha atribuido al hecho de "tener el Gobierno más radical de Europa".

Así lo ha subrayado en declaraciones a los periodistas en Córdoba, antes de visitar el municipio de Pedro Abad, junto al portavoz del PP en el Ayuntamiento, Rafael Román, y mantener un encuentro en la Plaza de Andalucía con vecinos afectados por las ocupaciones ilegales en dicha población.

Al respecto, ha advertido de que "la situación de determinados barrios en muchas ciudades y de determinados pueblos no puede ser más preocupante" y ha destacado que el PP presentó en 2021 una proposición de ley para "acabar con esta lacra", que contempla medidas como el desalojo en 12 horas, la prohibición de empadronarse a quienes ocupan una vivienda y la imposición de penas de prisión a quienes ejercen una ocupación violenta.

En este sentido, ha subrayado que "la ocupación no sólo ataca a los propietarios, sino a los inquilinos colindantes y a la seguridad y la convivencia en los barrios", puesto que "muchas veces la ocupación da lugar a enganches de luz ilegales que ponen en serio riesgo a las propiedades colindantes", ha resaltado el popular, enfatizando que "es un problema en España muy importante".

Según ha expuesto, "en España hay más de 100.000 viviendas ocupadas, pero el Gobierno dice que esto es falso, que no existe el problema de la ocupación", por lo que ha pedido al PSOE que "pregunte en barrios y determinados pueblos" de Córdoba y otras provincias "si existe un problema o no con la ocupación".

Ante ello, Olano ha reclamado al Gobierno central que "no se cruce de brazos y no le tome el pelo a la gente diciendo que esto es un bulo de la derecha para crear inseguridad ciudadana", entre otros aspectos que ha mencionado, precisando que "el PSOE no vive en la calle, en la España real".