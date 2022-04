El PP acusa al PSOE y al Gobierno de “utilizar los grandes proyectos pendientes para hacer postureo político”

El portavoz del PP en la comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en el Congreso de los Diputados, Andrés Lorite, ha manifestado este miércoles que “el PSOE cordobés y el Gobierno de España están utilizando los grandes proyectos pendientes en Córdoba en materia de movilidad para hacer postureo político”.

En una nota, Lorite se ha referido con ello a la reunión mantenida entre la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, en la que han abordado infraestructuras pendientes en la provincia, como la conversión en autovía de la N-432, el cercanías entre Palma del Río y Villa del Río, así como el incremento de frecuencias y de paradas del AVE en Los Pedroches.

El portavoz popular ha dado la bienvenida al PSOE a “levantar la voz por los cordobeses, ya que hasta la fecha no había movido ni un dedo ante el Gobierno de España por la provincia”. “Más vale tarde que nunca”, ha ironizado el diputado.

“Aunque mucho nos tememos que esta reunión obedece más al postureo político que a un propósito real por sacar adelante los grandes proyectos de comunicación terrestre que tiene la provincia”, ha dicho Lorite, quien ha matizado que “si realmente ese encuentro viene a desatascar algunos de ellos, bienvenido será”.

Ante esto, el diputado popular no tiene “grandes esperanzas”. “Es por todos conocido que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no hay inversiones para esas infraestructuras que la provincia demanda y necesita, y el PSOE votó no a todas las enmiendas que el PP de Córdoba presentó para que se incluyesen partidas suficientes para ellos”, ha advertido.

Además, ha indicado que “no hay intención por parte del Gobierno para llevarlos a cabo como se desprende de las respuestas oficiales que el propio Ejecutivo da en cada pregunta parlamentaria, en donde se deniegan proyectos y aspiraciones justas de los cordobeses”. Con lo cual, “mucho nos tememos que estamos ante otra tomadura de pelo a los cordobeses, una reunión solo para hacerse una foto y después nada de nada”, ha reprochado.

Pregunta a la ministra

De este modo, el diputado cordobés ha anunciado que registrará una pregunta escrita dirigida a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que “informe sobre los acuerdos que han adoptado en esa reunión y cómo redundarán en la provincia”.

“Queremos que informe a los cordobeses si existe algún cambio en el planteamiento del Gobierno a raíz de esa reunión”, ha dicho Lorite, quien se ha preguntado si “significa esto que el Gobierno va a rectificar el estudio informativo de la N-432 para que se contemple la conversión en autovía de esta carretera de principio a fin; van a reparar de alguna forma el enorme perjucio que ha sufrido Córdoba con un recorte del 24% de las inversiones del Estado cuando los PGE 2022 han visto un incremento global del 17%”.

Así, el popular ha lamentado “el juego de la confusión al que se dedica el Gobierno de Sánchez con el amparo del PSOE cordobés y los diputados socialistas de esta provincia”.

“Sabemos por respuestas parlamentarias que no se van a incrementar las frecuencias del AVE en Los Pedroches; que se están eliminando OSP en líneas ferroviarias, lo que hace imposible que se tenga un cercanías real; que la N-432 seguirá siendo carretera convencional en el norte de la provincia, y ahora quieren confundir con una foto y un titular”, ha subrayado.

En este sentido, les ha exigido que “se dediquen a trabajar por los cordobeses y a sacar adelante los proyectos que llevamos esperando tanto tiempo, y si no lo saben, que al menos no estorben”.