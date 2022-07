IU lamenta que Bellido “tarde tres años” en abrir aseos en la Asomadilla y “ya tengan deficiencias”

La coordinadora de IU en Córdoba capital, Irene Ruiz, ha lamentado este viernes que el gobierno municipal que encabeza el alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), “haya tardado más de tres años en abrir unos aseos en la Asomadilla y ya tengan deficiencias desde su inauguración”.

Según ha informado IU en una nota el proyecto, que “se quedó terminado en el anterior mandato”, es el de “los aseos públicos del Parque de la Asomadilla”, y el “colmo” es que “las instalaciones presenten deficiencias desde su inauguración”, ya que “los baños se encuentran a medio terminar, con baldosas mal puestas y escalones que dificultan la accesibilidad y podrían causar accidentes y caídas”.

Ruiz ha criticado, por tanto, “los retrasos que ha sufrido esta actuación, que se quedó consensuada y proyectada en el anterior mandato, con Amparo Pernichi (IU) en la Delegación de Infraestructuras”, y ha considerado “muy significativo que Bellido tarde tres años en inaugurar unos baños y que para colmo el resultado sea tan cutre”.

Por ello, Ruiz ha pedido “que se arreglen cuanto antes las deficiencias”, ya que “el estado de las baldosas, que se encuentran sin sellar, o los salientes que hay en las puertas, pueden causar accidentes a las personas que frecuentan el parque, especialmente niños y personas mayores”.

Ruiz ha exigido también al gobierno municipal de PP y Cs que extreme el mantenimiento y la limpieza, “ya que de nada sirve contar con un servicio como éste si no se cuida adecuadamente”, lamentando que, “por no haber, no hay ni tapas en los inodoros”, y desde su apertura “la limpieza de las instalaciones está siendo más que deficiente”, en línea con “el estado en el que se encuentran el propio parque y el conjunto de la ciudad, que con Bellido como alcalde está más sucia que nunca”.

IU ha celebrado, sin embargo, la apertura de estos aseos públicos en el Parque de la Asomadilla como “una victoria vecinal”, en base a una propuesta “que se recogió y empezó a trabajar hace más de tres años, cuando IU apostaba por la participación ciudadana desde la Delegación de Infraestructuras, y de la que ahora el gobierno de Bellido se quiere apuntar el tanto, incluso a pesar de llegar con esta inexplicable demora”.