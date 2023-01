IU cree que las barriadas periféricas han sido las “grandes olvidadas” en este mandato

La dirección local y el grupo de IU en el Ayuntamiento de Córdoba considera que las barriadas periféricas han sido las “grandes olvidadas” en este mandato por el alcalde, José María Bellido.

Según ha expuesto IU en una nota, “hace cuatro años, el actual alcalde prometió en campaña electoral invertir y mejorar las condiciones de vida de los vecinos que residen en Alcolea-Los Ángeles, Santa Cruz, Cerro Muriano, Trassierra, Villarrubia y El Higuerón y la realidad es que ha pasado el tiempo y no ha hecho absolutamente nada por ellos”.

En este mandato, han señalado, “se ha podido constatar que el alcalde los considera como vecinos de segunda o, incluso, de tercera categoría, y como ejemplos, la escasa presencia policial, la suciedad que se acumula en sus espacios públicos, infraestructuras deportivas en mal estado o proyectos de mejora de calles guardados en un cajón”.

Además, han advertido de que “el desmantelamiento de los servicios públicos y de los centros cívicos ha provocado que en muchos casos las personas que viven en estas barriadas no puedan hacer trámite administrativo alguno, con el agravio que ello conlleva en cuanto a tiempo y dinero el tener que trasladarse hasta el Consistorio”.

“Esa falta de gestión también se ha puesto de manifiesto en que el alcalde no haya movido un solo dedo para tratar y dar respuesta al tema de las parcelaciones, ni haya actuado en la Cañada Real Soriana”, han apuntado desde IU, para agregar que “los vecinos de Las Jaras están mucho peor con el tema del agua, no se ha reactivado la mesa de trabajo para sacar las vías de Alcolea y no se ha cumplido su promesa de mejorar y mantener los colegios públicos de las barriadas, que se caen a cachos”.

En opinión de IU, “la inoperancia y el desinterés mostrado por el alcalde con estas barriadas se pudo comprobar en la gestión de sus ferias, que conllevó y provocó problemas de alumbrado en todas ellas”.

“Santa Cruz, ni la ha pisado”

Asimismo, desde el grupo han manifestado que “lo curioso y el ejemplo más claro de que al alcalde no le importan lo más mínimo las barriadas periféricas es Santa Cruz, que en cuatro años ni siquiera ha visitado sus calles y no se ha reunido con sus vecinos”.

“A esta barriada --han continuado desde IU--, sigue sin llegar Aucorsa, continúan sin un proyecto para tener unas instalaciones deportivas dignas e, incluso, todavía y después de varios meses quedan restos de obra en el colegio público, con la peligrosidad que ello conlleva para los niños de la barriada”.

Por todo ello, desde IU han avisado a la ciudadanía de que “el alcalde no es de fiar, que promete mucho, pero ejecuta poco, o nada, y que no se dejen engañar por cantos de sirena o por las nuevas promesas, porque al final todas quedan en el olvido”.