Un diálogo de Jorge Carrión y Mario Cuenca sobre 'Bartleby y compañía'

El Centro Andaluz de las Letras (CAL), gestionado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, organiza una nueva sesión en Córdoba de 'Conversaciones en el Centro', en la que el escritor y crítico literario Jorge Carrión, conversará, junto al también escritor Mario Cuenca Sandoval, sobre la obra de Enrique Vilas-Mata, 'Bartleby y compañía', su personaje Melville y aquellas personas que dejan de escribir.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, con la librería 'La República de las Letras' como escenario este miércoles 15 de mayo a las 19,30 horas, Carrión y Cuenca Sandoval mantendrán una charla en torno a la obra mencionada y a las librerías, su vigencia y su trascendencia en nuestro modelo de sociedad. Además, la cita constituye un nuevo episodio del podcast 'La librería' que 'La República de las Letras' graba ese día y será emitido posteriormente en el formato habitual.

Jorge Carrión es doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y codirector del Máster en Creación Literaria de la UPF-BSM junto con José María Micó. Publica regularmente en diversos medios y durante siete años fue el crítico cultural de las ediciones en español de 'The New York Times' y 'The Washington Post'.

Es autor de seis novelas, entre ellas 'Los muertos' y 'Los huérfanos', y de varios libros de no ficción, entre los que destacan 'Australia. Un viaje, Teleshakespeare', 'Librerías' y 'Contra Amazon y lo viral'. Es el autor y el narrador del podcast 'Solaris, ensayos sonoros', y de 'Ecos'. Ha sido traducido a 15 idiomas.

Mario Cuenca Sandoval es profesor de Filosofía en Secundaria y autor de varias novelas, como 'Boxeo sobre hielo', Premio Andalucía Joven de Narrativa, y 'El don de la fiebre', Premi Ciutat de Barcelona 2018. También tiene publicados los poemarios 'Todos los miedos', Premio Surcos de Poesía, y 'El libro de los hundidos', Premio Vicente Núñez de Poesía entre otros. Ha editado, además, antologías de cuentos, como '22 Escarabajos. Antología hispánica del cuento Beatle' y 'Las bibliotecas imaginarias', ganador del XVII Premio Málaga de Novela.