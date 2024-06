Hacemos critica que “el alcalde desvíe cinco millones de deporte, turismo y urbanismo a posible pago de deuda”

El grupo de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital ha criticado este martes que “el alcalde desvíe cinco millones de euros de deporte base, turismo y proyectos urbanísticos para posiblemente destinarlo al pago de deuda”, de manera que ha reprochado que “el regidor vuelve a abandonar tanto al deporte base como a los proyectos que podrían mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

Según ha expuesto el grupo en un nota, “el Consistorio, liderado por el alcalde, va a aprobar modificaciones de crédito que trasladarán un total de cinco millones de euros de organismos autónomos, como el Instituto Municipal de Deportes y Urbanismo al Consistorio y este miércoles harán lo mismo en el Instituto de Turismo”.

Hacemos ha advertido de que, “dada la fecha, estos fondos procedentes de remanentes de 2023 probablemente serán utilizados para el pago de deuda a final de año, al no poder ejecutarse en tiempo”. “El alcalde demuestra una vez más que no cree en el deporte base, ignorando las necesidades urgentes de instalaciones deportivas que se encuentran en un estado de absoluto abandono, como Parque Azahara, pabellón Vista Alegre, las instalaciones deportivas de Alcolea y otras que ni siquiera existen, como las de Santa Cruz”, han afirmado.

Además, han recriminado que “1,5 de los cinco millones de euros destinados a proyectos de ciudad desde Urbanismo también serán redirigidos al Ayuntamiento, dejando proyectos muy necesarios para la ciudad sin ejecutar o que se podrían plantear, como es la compra de suelo para vivienda pública”, a lo que han agregado que “este miércoles le tocará el turno al Instituto Municipal de Turismo, con 1,5 millones de euros, que se podrían haber destinado a la creación de productos turísticos y culturales”.

En opinión del grupo, “esto evidencia que el alcalde no quiere mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, ni invertir en mejores instalaciones deportivas ni en proyectos beneficiosos para el conjunto de Córdoba”, al tiempo que han criticado al primer edil “por su récord en la no ejecución de presupuestos, devolución de fondos europeos y pérdida de dinero”, considerando estos hechos como “una muestra más de su ineptitud, ineficacia y falta de gestión”. “El alcalde no quiere ejecutar el presupuesto y le importa poco las necesidades de la ciudadanía”, han apostillado.