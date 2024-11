Claves para preparar un viaje a las Islas Baleares

Son numerosos los cordobeses que, año tras año, deciden disfrutar de unas merecidas e inolvidables vacaciones. Afortunadamente, gracias a lo bien ubicada que está nuestra provincia, hay multitud de destinos emplazados a no demasiada distancia. Hoy hablaremos de uno de los que suelen elegir los viajeros de Córdoba: las Islas Baleares.

Durante los meses de junio, julio, agosto e incluso septiembre es habitual toparse con cordobeses en tierras baleares. Y no es para menos, puesto que estas islas llaman poderosamente la atención con sus aguas cristalinas, el clima cálido y una gastronomía deliciosa. ¿Tú también quieres gozar al máximo de zonas tan bellas como Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera? En tal caso, aplica las claves que leerás a continuación.

Aprovecha las ofertas disponibles

Es innegable que los cordobeses no pasan ni mucho menos por un momento económico boyante. Los ahorros que las familias tienen a su disposición para destinar a unas vacaciones son más bien escasos, pero esto no significa que no puedan viajar a un lugar como las Baleares. Y es que constantemente se lanzan promociones muy interesantes, como por ejemplo las mejores ofertas de viajes para el Black Friday.

El mes de noviembre es uno de los mejores del año para reservar vuelos, hoteles y actividades turísticas, sobre todo si se recurre a una empresa que se encarga de negociar los precios para que sus clientes aprovechen unas rebajas que, en algunos casos, alcanzan un porcentaje de 80 puntos.

Si en el momento de tramitar las reservas no hay ninguna promoción activa, lo mejor que puedes hacer para ahorrar mucho dinero es optar por la temporada baja y reservar con antelación. Si no eres friolero, en las Islas Baleares es posible bañarte prácticamente a lo largo de cuatro o cinco meses. Aprovéchalo para ir en una época en la que el clima sigue siendo muy bueno pero la demanda decrece considerablemente. Un claro ejemplo es el de finales de septiembre.

Más allá del menor precio, disfrutarás de otra ventaja muy a tener en cuenta: los sitios de mayor afluencia turística no estarán tan saturados de viajeros, con todo lo positivo que esto conlleva. No solo hablamos de calas y playas, sino también de monumentos, restaurantes, etcétera.

Ten en cuenta las escalas

Continuando con lo referente a las reservas, ha llegado el momento de hablar específicamente de los vuelos. Gracias a la posibilidad de recurrir a este medio de transporte, los cordobeses pueden viajar a las Islas Baleares en aproximadamente una hora y media. Sin embargo, el tiempo se multiplica de manera considerable en caso de hacer escala.

Antes de tramitar la reserva de un vuelo, es importante que tengas en cuenta este aspecto. Tal vez ello te ayude a tomar una decisión: ¿qué isla de las Baleares es la más conveniente para ti? Desafortunadamente, desde Andalucía hay que hacer escala en caso de decantarse por Menorca. Sin embargo, existe la posibilidad de reservar vuelos directos tanto a Mallorca como a Ibiza.

Embarcar con tu propio coche: una opción a considerar

Tras descubrir los numerosos encantos con los que cuentan las Islas Baleares, es probable que al decidirte por una de ellas en concreto quieras estar allí dos semanas o incluso más. En tal caso, si pretendes explorar una buena parte del territorio, agradecerás enormemente contar con un vehículo privado, aunque hay que decir que el sistema de transporte público funciona bien en islas como Mallorca, Menorca e Ibiza.

Si aun así te decides por el vehículo privado, tienes dos opciones: alquilar un coche o ir con el tuyo propio. La primera supone un gran desembolso de dinero si la estancia abarca dos semanas o un período superior, mientras que la segunda alternativa proporciona un considerable ahorro.

¿Merece la pena ese ahorro teniendo en cuenta que tendrás que desplazarte a Denia o Barcelona con el coche para embarcarlo en un buque como los de Baleària? En efecto, puesto que el trayecto de seis horas hasta Gandía y posteriormente el de tres horas en una embarcación no se traducen en un enorme sacrificio, mientras que la diferencia de precio respecto a alquilar un coche en las islas es abismal.

Más allá del ahorro, el coche proporciona otra impagable ventaja: no hay límites en lo que se refiere al equipaje. Es decir, tanto en el maletero como en los asientos puedes llevar absolutamente todo aquello que quieras, siempre y cuando acudas a la embarcación con el vehículo que indicaste al tramitar la reserva. Si se trata de otro distinto, tendrás que quedarte en tierra o pagar un suplemento de considerable cuantía.

Ante esta posibilidad, no sorprende que cada vez más cordobeses se decanten por embarcar su coche a pesar de la pérdida de tiempo que ello supone en comparación con un vuelo directo. Y es que las ventajas equilibran la balanza a favor de esta alternativa, aunque si optas por depositar tu confianza en una compañía aérea también vivirás una experiencia inolvidable al llegar a las Islas Baleares.