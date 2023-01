Córdoba promociona su entorno natural para grandes eventos deportivos

Córdoba desgrana durante este viernes en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) su apuesta por la organización de grandes eventos deportivos vinculados al atractivo de la ciudad como destino natural.

La puesta de largo de Córdoba como destino organizador de grandes eventos deportivos comienza con la presentación de la XVIII Maratón MTB Guzmán el Bueno, que tendrá lugar en Córdoba el próximo 25 de marzo. Una carrera emblemática que contará con la participación de 3.500 bikers, expertos en Mountain Bike y excliclistas profesionales y con un circuito de más de 100 kilómetros y un desnivel de 2000 metros que permitirá vivir una experiencia única en el entorno natural cordobés.

También se llevará a cabo la puesta de largo de la XIII Andalucía Bike Race by Garmin, un evento que cuenta con la máxima categoría mundial SHC (Hors Catégorie), que se desarrollará en las provincias de Jaén y de Córdoba y que contará por primera vez en su historia con doble categoría: parejas y Open individual. Una edición que se dividirá en 6 etapas diferentes donde las dos últimas discurrirán en Córdoba capital, concretamente en el entorno natural de la Sierra de Córdoba y recorriendo sus tramos más míticos como el Bosque de Fangorn, la Vereda de Trasierra, El Reventón, Cerro Muriano, ascensión del Arrastraculos, los increíbles senderos de Santo Domingo, La Loma de los Escalones o la bajada de Los Morales.

Las dos etapas terminarán en el Parque de la Asomadilla. Hasta la fecha hay 400 ciclistas inscritos de 21 países diferentes y se espera superar las cifras de la edición anterior. Además, contará con representación del Top 20 del Ranking UCI masculinos y del Top 10 UCI femeninos.

Otra de las pruebas que se van a presentar oficialmente en Fitur es el XL Rallye Internacional Sierra Morena - Córdoba Patrimonio de la Humanidad - Trofeo Andalucía Región Europea del Deporte, la prueba inaugural del Súper Campeonato de España de Rally.

Este evento deportivo emblemático, considerado el más antiguo de Córdoba, se celebrará del 17 al 19 de marzo, con salida y llegada en Avda. República Argentina y que recorrerá diferentes puntos de tramo urbano y del entorno natural de Córdoba con la participación de los mejores pilotos a nivel nacional e internacional.

Como novedad, esta prueba puntuará por primera vez para el Tour European Rally (TER Series), siendo la única que lo hace de todo el Súper Campeonato de España de Rallye. Destaca la cobertura televisiva del mismo, llegando a más de 100 países y 21 millones hogares.

Córdoba también acogerá el Torneo Centenario de la Federación Española de Baloncesto - Selección Femenina, un triangular entre España, Turquía y Bélgica que se celebrará en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre del 2 al 4 de junio y que forma parte del conjunto de actividades que la FEB ha programado para conmemorar sus 100 años.

Otra de las pruebas deportivas que Córdoba va a reivindicar en esta edición de Fitur es la II Andalucía Equality Golf Cup, un circuito de golf solidario, sostenible e inclusivo que consta de cuatro pruebas clasificatorias y que reunirá a más de 700 jugadores a nivel nacional. Córdoba volverá a tener especial protagonismo en este evento, ya que será albergará una prueba clasificatoria el próximo 21 de abril en el Real Club de Campo de Córdoba, donde se volverán a reunir jugadores, periodistas y celebrities en plena Sierra cordobesa.

Otra de las pruebas que tendrá protagonismo es la nueva edición de la Xtreme Challenge, donde Córdoba se volverá a convertir en la sede de uno de los eventos más grandes de motorturismo en España. Nuestra ciudad volverá a contar, del 10 al 11 de noviembre, con la visita de 1.600 aficionados al mundo de las motos que podrán disfrutar de la oferta turística, de ocio y gastronómica de la ciudad y de una programación en la que destaca una ruta muy especial por la provincia de Córdoba para sorprender a los aficionados y un gran festival de la moto que se desarrollará en el casco urbano de Córdoba.

Cabe destacar que en la edición anterior el 48% de los inscritos llegaron de fuera de Córdoba, una oportunidad para dar a conocer la oferta turística de Córdoba.

La XXXVII Media Maratón de Córdoba, la prueba reina del atletismo cordobés que llega a su edición, se presenta también en Fitur 2023 después del éxito de participación de la anterior edición con más de 5.700 corredores. El próximo 3 de abril se abrirá el plazo de inscripción de una nueva edición que se celebrará el 26 de noviembre. Hay que recordar que la Media Maratón de Córdoba forma parte del circuito de Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Otra de las carreras que se presenta en el stand de Córdoba es la XX Nocturna Cordobesa que se celebrará el próximo 3 de junio. Esta carrera referente del deporte cordobés, impulsada por el Club Trotacalles, hará un recorrido repleto de historia por algunos de sus edificios y monumentos más emblemáticos que estarán iluminados, ofreciendo una experiencia única a todos los inscritos.

El Cristo de los Faroles, la Plaza de la Corredera, el entorno de la MezquitaCatedral o el Puente Romano son solo algunos de los lugares por los que se celebrará esta emblemática carrera que contará con 4.000 dorsales como mínimo para la prueba reina.

El II Festival de Atletismo ‘Córdoba es + deporte’, organizado por el Club Atletismo Cordobés, será otra de las ofertas deportivas que ofrecerá Córdoba en este 2023. Una experiencia para los amantes del atletismo con pruebas en pista y en ruta que se celebrará el 16 de septiembre en la IDM Fontanar, y que volverá a contar con varias actividades vinculadas a la práctica del deporte y al atletismo como un meeting, un reto de atletismo o carreras nocturnas 3K, 5K y 10K, en un ambiente festivo que contará con corredores profesionales y populares.

Isabel Albás, primera teniente de alcalde delegada de Turismo y presidenta del Imtur, ha destacado “la gran apuesta de la ciudad por posicionarse como destino organizador de grandes eventos deportivos que proyecten la marca ‘Córdoba es más’ a nivel nacional e internacional”, ya que “es un objetivo en el que trabajamos de manera transversal junto a la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Córdoba y en colaboración con otras administraciones, ya que Córdoba reúne las mejores condiciones para albergar este tipo de eventos gracias al enorme potencial natural y paisajístico de la ciudad, una afición que siempre está a la altura para arropar a los deportistas y una oferta turística complementaria que hace de la visita a nuestra ciudad una experiencia única”.

Manuel Torrejimeno, teniente de alcalde delegado de Deportes y presidente del Imdeco, que arropará durante esta jornada a todo el tejido deportivo cordobés en su puesta de largo en Fitur 2023, ha destacado “la versatilidad de Córdoba como sede organizadora de diferentes eventos deportivos de primer nivel, gracias a su estrecho vínculo con el deporte, las infraestructuras con las que cuenta la ciudad y la gran respuesta del público cordobés en cada evento que albergamos”.

“Córdoba es sinónimo de pasión por el deporte y va a seguir siéndolo con la celebración de grandes eventos como los que hoy presentamos aquí en la Feria Internacional del Turismo 2023” ha añadido y ha recordado que “el tejido deportivo cordobés está contribuyendo a consolidar la marca de Córdoba como destino organizador de grandes eventos deportivos gracias a unos excelentes resultados que están llevando el nombre de nuestra ciudad a todos los rincones del mundo”.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!